Президент Беларуси: несмотря на все коронавирусы, в этом году за 5 месяцев в товарообороте мы удивительно приросли

Новости Беларуси. В 2020 году Беларусь председательствует в органах ЕАЭС. Это хорошая возможность не словом, а делом показать пример конструктивной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на все коронавирусы, хоть у нас в прошлом году было определенное падение в товарообороте, то в этом году за пять месяцев мы в товарообороте удивительно приросли. Я, когда взял статистику, просто удивился. Все страны в товарообороте рухнули, вы это знаете, а нам удалось все-таки добавить за эти пять месяцев. Это хороший сигнал. Значит, мы нужны друг другу.

Поскольку у нас и экономики похожие: у нас нет излишних углеводородов, у нас нет природного газа, который можно качать, излишков электричества. Правда, у нас они появятся после ввода атомной станции: если нужно – пожалуйста, мы готовы. Тем не менее структура экономики у нас примерно одинакова с вами.

Народы очень трудолюбивые, похожи друг на друга. Поэтому и бог велел нам вместе жить, сотрудничать в этом союзе, на двусторонней основе.

У нас нет никаких проблем в повестке дня, военно-политической, да и по экономике у нас нет больших проблем. Когда-то мы с нуля начинали. А сейчас уже переживаем за то, что у нас есть товарооборот под $100 млн, но он небольшой. Конечно, надо двигаться вперед, и мы в этом направлении можем и должны работать.