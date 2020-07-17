О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами ЕАЭС

Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 июля они приняли участие в заседании Евразийского межправительственного совета в нашей столице. Встреча впервые прошла в очном формате с начала пандемии COVID-19.

Глава государства выразил надежду, что эта минская встреча станет определенным шагом в углублении отношений в ЕАЭС. Тем более что в интеграционном объединении еще не реализованы все намеченные планы. Позиция Беларуси – чтобы все договоренности выполнялись, а союзные отношения строились исключительно на равноправной основе.

Виктория Ходосок продолжит.

Встречу глав правительств стран ЕАЭС в Минске можно смело назвать переговорным марафоном. Вечером Александр Лукашенко принимал премьеров во Дворце Независимости. В отягощенный пандемией год личное общение особенно ценно.

Нынешний кризис для экономик «пятерки» не только вызов, но и новые возможности. Совместная работа всех участников интеграции может сработать как амортизатор: погасить негативные последствия и даже стать точкой роста.

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