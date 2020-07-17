Прямой эфир

О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами ЕАЭС

17 июля 2020 18:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами ЕАЭС-1

17 июля они приняли участие в заседании Евразийского межправительственного совета в нашей столице. Встреча впервые прошла в очном формате с начала пандемии COVID-19. 

О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами ЕАЭС-4

О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами ЕАЭС-6

Глава государства выразил надежду, что эта минская встреча станет определенным шагом в углублении отношений в ЕАЭС. Тем более что в интеграционном объединении еще не реализованы все намеченные планы. Позиция Беларуси – чтобы все договоренности выполнялись, а союзные отношения строились исключительно на равноправной основе.

Виктория Ходосок продолжит.

Встречу глав правительств стран ЕАЭС в Минске можно смело назвать переговорным марафоном. Вечером Александр Лукашенко принимал премьеров во Дворце Независимости. В отягощенный пандемией год личное общение особенно ценно.

Нынешний кризис для экономик «пятерки» не только вызов, но и новые возможности. Совместная работа всех участников интеграции может сработать как амортизатор: погасить негативные последствия и даже стать точкой роста.

Читайте также:

Президент Беларуси: «Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет»

Александр Лукашенко: «Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном, прежде всего экономические»

Президент Беларуси: несмотря на все коронавирусы, в этом году за 5 месяцев в товарообороте мы удивительно приросли

О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами ЕАЭС-9

Встреча глав правительств, безусловно, важный шаг на пути снятия барьеров и продвижения по интеграционному пути. Премьеры определили векторы движения, наметили тактические задачи. Ожидается, что стратегические подходы к будущему ЕАЭС осенью обсудят лидеры стран-участниц союза.

Александр Лукашенко важнейшие вопросы предложил коллегам обсудить в Минске на заседании Высшего Евразийского экономического совета в очном формате.

Читайте также:

Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные»

Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят

Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»

# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Никол Пашинян # Михаил Мишустин # Кубатбек Боронов # Аскар Мамин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»
17 июля 2020 17:43

Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»

Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят
17 июля 2020 17:32

Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят

Президент Беларуси: «Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет»
17 июля 2020 17:30

Президент Беларуси: «Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет»