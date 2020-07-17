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MasterCard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

17 июля 2020 16:33
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Новости Беларуси. Международная платежная система MasterCard объявила о намерении изменить правила конвертации валют по картам в долларах и евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

MasterCard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро-1

За это время сумма списания может измениться и, как правило, не в пользу держателя карты.

С 11 августа расчет будет производиться по курсу, актуальному в день совершения операции.

MasterCard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро-4

Специалисты считают, что пойти на такой шаг вынуждает обострение конкуренции в этой области. Компания получит преимущество, которое, впрочем, скорее всего, будет краткосрочным, так как прочие международные платежные системы очень быстро последуют ее примеру.

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# Банковские карты # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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