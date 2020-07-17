Александр Лукашенко: «Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном, прежде всего экономические»
Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
17 июля они приняли участие в заседании Евразийского межправительственного совета в нашей столице. Встреча впервые прошла в очном формате с начала пандемии COVID-19.
Нынешний кризис для экономик «пятерки» – не только вызов, но и новые возможности. Совместная работа всех участников интеграции может сработать как амортизатор. Погасить негативные последствия и даже стать точкой роста.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном, прежде всего экономические. Потому что это база. У нас нет проблем в политике, в военно-политическом отношении, у нас никаких проблем.
Экономика тоже у нас без проблем, но тот товарооборот, который мы имеем, это не для наших экономик, особенно для Казахстана. А то, что мы производим, оно нужно Казахстану. То, что вы производите, нам тоже нужно. Хотя проблемы определенные всегда бывают – с поставками, логистикой. Но думаю, что с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе в Евразийском экономическом союзе.
Аскар Мамин, премьер-министр Казахстана:
Казахстан и Беларусь отличает особый дух отношений. Это и стратегическое партнерство, и близость народов, и ваши личные отношения с Нурсултаном Абишевичем и Касым-Жомарт Кемелевичем. Это фундамент, на котором сегодня строятся и развиваются наши отношения.
Я считаю, есть у нас потенциал, но не реализован, в частности, в агропромышленном комплексе. У нас, мы знаем, огромные, хорошие, очень высокого уровня компетенции белорусских аграрии. Мы предложили сегодня работать вместе, рядом у нас рынок Китая огромный.
Те меры государственной поддержки и условия для развития бизнеса, которые есть в Казахстане, позволяют сегодня компетенции Беларуси наращивать на нашем рынке совместно, через совместные предприятия и вместе уходить на рынки третьих стран.