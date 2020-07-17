Александр Лукашенко: «Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном, прежде всего экономические»

Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 июля они приняли участие в заседании Евразийского межправительственного совета в нашей столице. Встреча впервые прошла в очном формате с начала пандемии COVID-19. Нынешний кризис для экономик «пятерки» – не только вызов, но и новые возможности. Совместная работа всех участников интеграции может сработать как амортизатор. Погасить негативные последствия и даже стать точкой роста.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном, прежде всего экономические. Потому что это база. У нас нет проблем в политике, в военно-политическом отношении, у нас никаких проблем. Экономика тоже у нас без проблем, но тот товарооборот, который мы имеем, это не для наших экономик, особенно для Казахстана. А то, что мы производим, оно нужно Казахстану. То, что вы производите, нам тоже нужно. Хотя проблемы определенные всегда бывают – с поставками, логистикой. Но думаю, что с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе в Евразийском экономическом союзе.