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Новости экономики за 17.07.2020

17 июля 2020 16:35
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Новости Беларуси. Какие ограничения введены на продажу нетабачной никотиносодержащей продукции и как изменился розничный товарооборот в 2020 году?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

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НА ПРОДАЖУ ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НИКОТИН, ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

Торговля нетабачными изделиями, содержащими никотин, будет вестись по новым правилам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 17.07.2020-1

Их появление обусловлено в том числе и тем, что подобная небезвредная продукция начала быстро завоевывать популярность у подростков. Изделия, представленные в виде мармелада, жевательной резинки, леденцов или конфет стали очень привлекательной формой потребления никотина. Отныне их продажа несовершеннолетним под запретом.

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Кроме этого, появляется целый ряд ограничений на формы и способы торговли. Подобную продукцию нельзя продавать через интернет-магазины, на рынках в торговых автоматах и методом самообслуживания. Как и сигареты, теперь их нельзя выкладывать в витринах, а информация о наличии должна размещаться в виде списка.

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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 2,6 %

Розничный товарооборот в 2020 году уже прибавляет более 2,5 %. Образно говоря, все вместе за первое полугодие мы потратили 25 миллиардов рублей.

Новости экономики за 17.07.2020-7

Ежедневно на каждого получается 14 рублей и 70 копеек. Ровно на 1 рубль больше, чем годом ранее. Большая часть оборота (или 23 миллиарда) пришлась на различные организации торговли. Здесь рост 4,2 %.

В силу объективных причин значительно – на 21 % – снизился товарооборот общепита. В столовых, ресторанах и кафе мы оставили чуть больше миллиарда рублей.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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