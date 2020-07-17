Новости экономики за 17.07.2020

Торговля нетабачными изделиями, содержащими никотин, будет вестись по новым правилам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Какие ограничения введены на продажу нетабачной никотиносодержащей продукции и как изменился розничный товарооборот в 2020 году?

Их появление обусловлено в том числе и тем, что подобная небезвредная продукция начала быстро завоевывать популярность у подростков. Изделия, представленные в виде мармелада, жевательной резинки, леденцов или конфет стали очень привлекательной формой потребления никотина. Отныне их продажа несовершеннолетним под запретом.

Кроме этого, появляется целый ряд ограничений на формы и способы торговли. Подобную продукцию нельзя продавать через интернет-магазины, на рынках в торговых автоматах и методом самообслуживания. Как и сигареты, теперь их нельзя выкладывать в витринах, а информация о наличии должна размещаться в виде списка.

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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 2,6 %

Розничный товарооборот в 2020 году уже прибавляет более 2,5 %. Образно говоря, все вместе за первое полугодие мы потратили 25 миллиардов рублей.