Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные»

Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречу глав правительств стран ЕАЭС в Минске можно смело назвать переговорным марафоном. Вечером Александр Лукашенко принимал премьеров во Дворце Независимости. В отягощенный пандемией год личное общение особенно ценно. С премьер-министром Армении белорусский лидер в июне общался по телефону. Тогда в основном обсуждали вопросы эпидемиологические – Пашинян перенес коронавирус.

Сегодня – акцент на экономику. Чтобы обеспечить свободу движения товаров, внутри интеграции упразднили таможенные границы. Но взамен появились новые условности. В итоге работать, подчеркивает Президент, легче не стало.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что там греха таить: очень много проблем в ЕврАзЭС в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. Не то, что уже замысел, у нас еще барьеров достаточно. Межгосударственные границы у нас доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: «Вы уже установите границы между государствами, нам будет проще и легче». Уже даже бизнес об этом заявляет. Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерные, вы это не хуже меня ощущаете. Поэтому есть над чем работать, но очень бы хотелось, чтобы встреча премьеров дала толчок в развязывании этих проблем.