Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»

Беларусь настроена на развитие союзных отношений со всеми участниками интеграционного объединения, но от экономического союза прежде всего ждем практической отдачи.

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора, отношений. Если бы мы еще сделали усилия с правительством Беларуси, в России, то могли бы найти достаточно большое количество мер, новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора.

Говоря об интеграции, и вы это подчеркиваете, мы всегда говорим, конечно, о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными. И я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это сделаем.