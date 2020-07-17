Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»

Новости Беларуси. 17 июля Александр Лукашенко встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь настроена на развитие союзных отношений со всеми участниками интеграционного объединения, но от экономического союза прежде всего ждем практической отдачи.
С Михаилом Мишустиным говорил Президент и о двусторонних отношениях в рамках Союзного государства.
Гость подчеркнул: официальная Москва выступает за углубление интеграции. Но исключительно в суверенном формате.
Михаил Мишустин, председатель правительства России:
Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора, отношений. Если бы мы еще сделали усилия с правительством Беларуси, в России, то могли бы найти достаточно большое количество мер, новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора.
Говоря об интеграции, и вы это подчеркиваете, мы всегда говорим, конечно, о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными. И я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это сделаем.