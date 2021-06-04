Новости экономики за 04.06.2021

Новости Беларуси. В импорте какой белорусской продукции заинтересованы бизнесмены из Республики Корея? Сказались ли проблемы с авиасообщением на планах IT-компаний и почему подорожали грузоперевозки по всему миру? С деловым обзором пятницы в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская.

ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ АККРЕДИТОВАНА НА БУТБ Первая компания из Республики Корея аккредитована для участия в торгах на Белорусской универсальной товарной бирже. Таким образом география биржевой торговли теперь охватывает 65 стран. Через электронную площадку БУТБ будут закупать белорусские пиломатериалы и топливные гранулы. Доставка планируется до порта Пусан железнодорожным и морским транспортом. В Республике Корея эта продукция пользуется высоким спросом как в строительной отрасли, так и в энергетике. Корейские компании импортировали лесоматериалы практически со всего мира – от Швеции до Новой Зеландии. В последнее время тесно сотрудничали с поставщиками из России, а теперь для расширения бизнеса решили выйти и на белорусский рынок.

EPAM АКТИВНО НАБИРАЕТ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ Проблемы с авиасообщением не сказалась на планах IT-компаний по расширению штата в белорусских и зарубежных офисах. EPAM активно набирает новых сотрудников. На сегодня на сайте компании открыто больше 4 000 вакансий – на 21,5 % больше, чем два месяца назад. Рекордсмены по приросту вакансий – британский и китайский офисы. Здесь количество открытых вакансий по сравнению с апрелем увеличилось более чем на 70 %. Белорусский офис в рейтинге популярных локаций EPAM остался на четвертом месте. Топ-3 локаций по числу вакансий у Wargaming не изменился – Беларусь, Россия, Украина.

ПО МИРУ СТАЛО ДОРОЖЕ ВОЗИТЬ ГРУЗЫ По миру стало дороже возить грузы: перевозка контейнеров между Америкой и Азией через Тихий океан подорожала за время пандемии в три раза, а на трансатлантических маршрутах цены выросли почти вдвое. И это не потолок, поскольку Европа отстает от Азии и Америки в деле возвращения к прежним темпам производства и потребления. Дело в том, что из-за вызванного пандемией кризиса мировой торговли многие контейнеры оказались не там, где надо, а суда простаивали в портах на протяжении нескольких месяцев и разгружались не так быстро, как в обычное время. Кроме того, дефицит контейнеров усугубляется последствиями аварии в Суэцком канале, который почти на неделю оказался заблокирован контейнеровозом. Тысячи контейнеров не были доставлены вовремя адресатам, а сотни других грузовых судов оказались в пробках по обе стороны канала.