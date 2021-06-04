Магазин в Солигорске проработал 50 лет, а сейчас его выставили на аукцион. Сколько стоит здание?

Новости Беларуси. Минская область лидирует по вовлечению неиспользуемой государственной недвижимости в хозоборот, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По сравнению с 2020 годом продажи возросли в полтора раза. Наибольший интерес у потенциальных покупателей к пристоличью. Новые хозяева здесь приобрели четыре здания на сумму около 100 тысяч рублей.

В Солигорском районе в 2021 году около 50 неиспользуемых или неэффективных объектов вовлекут в экономический оборот. Всего в районе их более 60. Небольшая часть подлежит сносу, остальные продадут на аукционе или отдадут в аренду. В их числе пожарное депо, школа, гостиница, столовая, административные корпусы.