Александр Лукашенко: «ТИБО» – это отличная площадка для развития информационно-коммуникационных технологий»

Новости Беларуси. «Беларусь – страна цифровых возможностей». Это еще раз сегодня, 1 июня, продемонстрируют участники Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Беларусь – страна цифровых возможностей». Это еще раз сегодня, 1 июня, продемонстрируют участники Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 27 лет существования «ТИБО» стало настоящим брендом. На этот раз на минской площадке ждут более 100 компаний из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, России.
Приветствие участникам и гостям форума направил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В современном мире высокие технологии – важная движущая сила развития экономики и улучшения качества жизни людей. Цифровая трансформация всех сфер современного общества является одним из национальных приоритетов Беларуси.
«ТИБО» – это отличная площадка для развития информационно-коммуникационных технологий, эффективного сотрудничества представителей научных и деловых кругов. Выстраивая открытый диалог здесь, вы участвуете в процессе формирования идей ближайшего будущего.