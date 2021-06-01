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Александр Лукашенко: «ТИБО» – это отличная площадка для развития информационно-коммуникационных технологий»

01 июня 2021 07:48
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Новости Беларуси. «Беларусь – страна цифровых возможностей». Это еще раз сегодня, 1 июня, продемонстрируют участники Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «ТИБО» – это отличная площадка для развития информационно-коммуникационных технологий»-1

За 27 лет существования «ТИБО» стало настоящим брендом. На этот раз на минской площадке ждут более 100 компаний из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, России.

Приветствие участникам и гостям форума направил Президент.

Александр Лукашенко: «ТИБО» – это отличная площадка для развития информационно-коммуникационных технологий»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В современном мире высокие технологии – важная движущая сила развития экономики и улучшения качества жизни людей. Цифровая трансформация всех сфер современного общества является одним из национальных приоритетов Беларуси.

«ТИБО» – это отличная площадка для развития информационно-коммуникационных технологий, эффективного сотрудничества представителей научных и деловых кругов. Выстраивая открытый диалог здесь, вы участвуете в процессе формирования идей ближайшего будущего.

# It-технологии # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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