«Удивляем и новой техникой, и новыми технологиями». Заместитель премьер-министра о выставке «Белагро»

Новости Беларуси. Тракторы и дроны для точечного земледелия, трансгенная коза и вегетарианское мороженое. Новейшие аграрные тренды представлены на выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тракторы и дроны для точечного земледелия, трансгенная коза и вегетарианское мороженое. Новейшие аграрные тренды представлены на выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный сельскохозяйственный форум открылся 1 июня в новой локации – индустриальном парке «Великий камень». На площади 20 тысяч квадратных метров продукцию презентуют 410 компаний из 16 стран. Более 200 новинок от белорусских производителей: от новых сортов зерна и картофеля с рекордной урожайностью до разнообразной техники.
Только на стенде МТЗ более 20 новых моделей. Среди них и опытный образец на 210 лошадиных сил. Лучших представителей пород привезли животноводы. Здесь можно увидеть трансгенную козу и ее потомство, а также бельгийского «быка-бодибилдера».
А вот самая необычная из дегустаций – от ученых Академии наук – вегетарианское мороженое и мясные деликатесы, напечатанные на 3D-принтере.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы, как всегда, удивляем и новой техникой, и новыми технологиями, и новыми какими-то химикатами, препаратами для ветеринарии, для агрономии и так далее. Поэтому я думаю, каждый завод, представленный на выставке, какой-то своей изюминкой затянет покупателя, затянет гостя.
Дроны, трансгенная коза и вегетарианское мороженое. Что можно увидеть на выставке «Белагро» в «Великом камне»?
Во время агропромышленной недели доехать на выставку можно на бесплатном автобусе с табличкой «Белагро», который курсирует от станции метро «Могилевская».
Последний день работы форума – 5 июня. Запланированы также масштабная деловая программа, тематические конференции, подписание договоров. По традиции в мастерстве посоревнуются пахари, а также пройдет конкурс на лучшую буренку.