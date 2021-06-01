«Удивляем и новой техникой, и новыми технологиями». Заместитель премьер-министра о выставке «Белагро»

Новости Беларуси. Тракторы и дроны для точечного земледелия, трансгенная коза и вегетарианское мороженое. Новейшие аграрные тренды представлены на выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный сельскохозяйственный форум открылся 1 июня в новой локации – индустриальном парке «Великий камень». На площади 20 тысяч квадратных метров продукцию презентуют 410 компаний из 16 стран. Более 200 новинок от белорусских производителей: от новых сортов зерна и картофеля с рекордной урожайностью до разнообразной техники.

Только на стенде МТЗ более 20 новых моделей. Среди них и опытный образец на 210 лошадиных сил. Лучших представителей пород привезли животноводы. Здесь можно увидеть трансгенную козу и ее потомство, а также бельгийского «быка-бодибилдера».

А вот самая необычная из дегустаций – от ученых Академии наук – вегетарианское мороженое и мясные деликатесы, напечатанные на 3D-принтере.