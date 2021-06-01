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Более 400 компаний из 16 стран мира. Международная выставка «Белагро» открывается в «Великом камне»

01 июня 2021 06:27
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Новости Беларуси. Самая масштабная агропромышленная экспозиция на постсоветском пространстве. 1 июня начинает работу Международная специализированная выставка «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 400 компаний из 16 стран мира. Международная выставка «Белагро» открывается в «Великом камне» -1

В 2021 году она соберет рекордное количество участников и 200 новинок от белорусских производителей. В ней примут участие более 400 компаний из 16 стран мира.

Впервые форум пройдет в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень», а общая площадь экспозиции составит более 20 тысяч квадратных метров.

Более 400 компаний из 16 стран мира. Международная выставка «Белагро» открывается в «Великом камне» -4

Отечественные производители обещают множество сюрпризов – от новых сортов белорусской селекции до IT-разработок для сельского хозяйства. В программе выставки также конференции и деловые встречи. По итогам белорусские аграрии намерены заключить новые контракты.

Более 400 компаний из 16 стран мира. Международная выставка «Белагро» открывается в «Великом камне» -7

К слову, впервые гостями «Белагро» станут участники африканского экономического бизнес-форума, который также 1 июня проходит в Минске. Это поспособствует еще более эффективному продвижению белорусской продукции на африканском рынке.

# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Фотофакт

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