Игорь Брыло: «Мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность своей страны»
Новости Беларуси. Потери во время уборочной кампании – это удобрение почвы деньгами. Об этом 26 июля во время селекторного совещания по вопросам страды заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств.
Дискуссия на всех уровнях, от конкретного хозяйства до правительства и Президента. Этот разговор необходим, чтобы все четко видели общую задачу и понимали в ней свою роль. Даже после совещания Президент не спешил отпускать курирующих отрасль.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я это не вам сказал, я губернаторам и председателям райисполкомов, а мы тут еще с вами несколько вопросов обсудим.
Проконтролировать ход страды Александр Лукашенко поручил уполномоченным представителям по областям. Без лишнего вмешательства, но внимательно они должны изучать ситуацию локально, выезжая на места. Те же задачи ложатся на руководство аграрного сектора.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы уже привыкли к тому, что мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность своей страны, очень много продукции экспортируем, но в этом году этот вопрос очень важен, потому что как никогда нам надо защитить свою страну продуктами питания, накормить скот, вырастить прекрасный урожай. Страха никакого нет абсолютно. Прекрасные корма стоят, все области заготавливают. Однозначно у нас запасы будут больше, чем в прошлом году. Второй фактор – это уборка зерновых культур. Мы возьмем больший урожай, не буду называть цифры, которые были сегодня озвучены, они достаточно амбициозны. Но мы возьмем больше зерна.
Самая приятная задача в уборочной кампании досталась журналистам – не обойти вниманием тружеников полей, ведь им сейчас не помешает поддержка и признание.
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