Игорь Брыло: «Мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность своей страны»

Новости Беларуси. Потери во время уборочной кампании – это удобрение почвы деньгами. Об этом 26 июля во время селекторного совещания по вопросам страды заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств. Дискуссия на всех уровнях, от конкретного хозяйства до правительства и Президента. Этот разговор необходим, чтобы все четко видели общую задачу и понимали в ней свою роль. Даже после совещания Президент не спешил отпускать курирующих отрасль.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я это не вам сказал, я губернаторам и председателям райисполкомов, а мы тут еще с вами несколько вопросов обсудим. Проконтролировать ход страды Александр Лукашенко поручил уполномоченным представителям по областям. Без лишнего вмешательства, но внимательно они должны изучать ситуацию локально, выезжая на места. Те же задачи ложатся на руководство аграрного сектора.