Прямой эфир

Субботин об уборочной: «Основное бросим на заготовку кормов, мы идём достаточно хорошо»

26 июля 2022 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зоне рискованного земледелия – Витебщине – особое внимание было уделено на селекторном совещании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сверка часов показала, что и на этот раз в АПК есть настораживающие проблемы. Губернатор области их не скрывает.

Субботин об уборочной: «Основное бросим на заготовку кормов, мы идём достаточно хорошо»-1

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Вот это время мы используем не только для дошлифовки нашей техники, организации труда комбайнеров, трактористов, механизаторов. Основное, конечно, бросим на заготовку кормов, мы идем достаточно хорошо. Больше у нас показатель, чем по всей стране. Почти на одну кормовую единицу. Это преимущество надо сохранить и развить дальше.

Готовность техники составляет 96 %. В Витебской области к массовой уборке приступят через 7-10 дней – подробнее здесь.

# Уборочная кампания # Экономика # Александр Субботин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Уровень производства в сельском хозяйстве в этом году не может быть ниже уровня 2021 года»
26 июля 2022 18:54

Лукашенко: «Уровень производства в сельском хозяйстве в этом году не может быть ниже уровня 2021 года»

Александр Лукашенко: «Будем разбираться с руководителями, потому что намечается тренд к разболтанности»
26 июля 2022 18:45

Александр Лукашенко: «Будем разбираться с руководителями, потому что намечается тренд к разболтанности»

​«Вплоть до уголовной ответственности». Лукашенко насторожен ситуацией в гомельском и витебском АПК
26 июля 2022 18:03

​«Вплоть до уголовной ответственности». Лукашенко насторожен ситуацией в гомельском и витебском АПК