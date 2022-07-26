Субботин об уборочной: «Основное бросим на заготовку кормов, мы идём достаточно хорошо»

Новости Беларуси. Зоне рискованного земледелия – Витебщине – особое внимание было уделено на селекторном совещании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сверка часов показала, что и на этот раз в АПК есть настораживающие проблемы. Губернатор области их не скрывает.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Вот это время мы используем не только для дошлифовки нашей техники, организации труда комбайнеров, трактористов, механизаторов. Основное, конечно, бросим на заготовку кормов, мы идем достаточно хорошо. Больше у нас показатель, чем по всей стране. Почти на одну кормовую единицу. Это преимущество надо сохранить и развить дальше.