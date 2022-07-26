Готовность техники составляет 96%. В Витебской области к массовой уборке приступят через 7-10 дней

Новости Беларуси. Зоне рискованного земледелия – Витебщине – особое внимание было уделено на селекторном совещании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сверка часов показала, что и на этот раз в АПК есть настораживающие проблемы.

Север страны по традиции включается в массовую уборочную кампанию позже всех регионов. Сейчас же идет так называемая пробная уборка зерновых – это, как правило, на легких землях. А вот овес, тритикале с полей убирается активно. В целом хлебные поля в Витебской области раскинулись на 360 тысячах гектарах. На жатву выйдут более тысячи комбайнов. Готовность техники составляет 96 %. Прогнозы на этот сезон – массово выйти в поля через 7-10 дней.

И хотя у аграриев региона выход на нивы еще впереди, здесь уже готовятся к посевной кампании. В сводках облсельхозпрода появилась новая статья – вспашка. Уже 6 % от общих площадей, отведенных под сев ярового рапса, вспахано. К слову, в этом году к подготовке земель приступили раньше.