Представителей порядка 80 компаний собрал белорусско-турецкий бизнес-форум в Минске

Белорусско-турецкий бизнес-форум прошел в Минске. Мероприятие собрало представителей порядка 80 компаний, заинтересованных в поиске надежных партнеров и готовых развивать двустороннее деловое сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турецким участникам презентовали возможности ведения бизнеса в Беларуси, а также инструменты продвижения внешней торговли, предлагаемые Национальным центром маркетинга и Белорусской универсальной товарной биржей. Стороны также обсудили перспективы развития деловых контактов в области машиностроения и продовольствия. В столицу приехали представители 13 турецких компаний, специализирующихся на производстве упаковочных материалов, деталей для автомобильной и сельскохозяйственной техники, мебели. Турецкая сторона заинтересована в импорте мяса, подсолнечного масла, продукции деревообработки.

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