В Калмыкии откроется дилерский центр МТЗ

В Калмыкии откроется дилерский центр Минского тракторного завода с офисом продаж тракторов BELARUS и другой техники белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Элисте с ноября уже работает одно наше подразделение, но спрос опережает предложение – и назрела необходимость в расширении продаж. Свою заинтересованность в белорусской технике уже высказали аграрии Волгоградской и Ростовской областей. Приобретение тракторов BELARUS позволит нарастить объемы урожая сельскохозяйственной продукции, а также сократить издержки в животноводстве.