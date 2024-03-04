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В Калмыкии откроется дилерский центр МТЗ

04 марта 2024 16:49
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В Калмыкии откроется дилерский центр Минского тракторного завода с офисом продаж тракторов BELARUS и другой техники белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калмыкии откроется дилерский центр МТЗ-1

В Элисте с ноября уже работает одно наше подразделение, но спрос опережает предложение – и назрела необходимость в расширении продаж. Свою заинтересованность в белорусской технике уже высказали аграрии Волгоградской и Ростовской областей. Приобретение тракторов BELARUS позволит нарастить объемы урожая сельскохозяйственной продукции, а также сократить издержки в животноводстве.

Больше новостей экономики за 4 марта здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская

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