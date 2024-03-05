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Минэкономики: сегодня каждый третий предприниматель в Беларуси – женщина

05 марта 2024 17:12
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Уже более четверти ВВП страны сегодня формирует малый и средний бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: сегодня каждый третий предприниматель в Беларуси – женщина-1

Для его развития в Беларуси создана комфортная среда. Устраняются административные барьеры, становятся более доступными кредитные средства, совершенствуются инструменты поддержки. Более 10 миллиардов рублей было выделено в Беларуси на финансирование проектов предпринимателей в 2023 году. Ежегодно растет и уровень вовлеченности женщин в эту сферу. Сегодня каждый третий предприниматель в Беларуси – женщина. Бизнес с женским лицом чаще представлен в индустрии красоты, консалтинге, рекламе и маркетинге, туризме, дизайне интерьеров и пошиве одежды.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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