Минэкономики: сегодня каждый третий предприниматель в Беларуси – женщина

Для его развития в Беларуси создана комфортная среда. Устраняются административные барьеры, становятся более доступными кредитные средства, совершенствуются инструменты поддержки. Более 10 миллиардов рублей было выделено в Беларуси на финансирование проектов предпринимателей в 2023 году. Ежегодно растет и уровень вовлеченности женщин в эту сферу. Сегодня каждый третий предприниматель в Беларуси – женщина. Бизнес с женским лицом чаще представлен в индустрии красоты, консалтинге, рекламе и маркетинге, туризме, дизайне интерьеров и пошиве одежды.

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