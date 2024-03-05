МВФ повысил прогноз роста мировой экономики до 3,1%

Международный валютный фонд улучшил прогноз по мировой экономике. Эксперты уверены: она берет курс на «мягкую посадку», поскольку инфляция снижается, а темпы экономического роста сохраняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам фонда, ВВП европейского региона в целом в 2024 году может вырасти на 1,2 %. По заявлениям Министерства экономики Беларуси, у страны есть все возможности, чтобы в этом году добиться роста ВВП на уровне 3,8 %.

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