Более 25 компаний уже подали заявки для участия в конкурсе «Лидеры промышленности Беларуси»

Промышленность Беларуси – один из ключевых драйверов роста экономики. Отрасль формирует более четверти ВВП. В Год качества к ней особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы развить здоровую конкуренцию среди предприятий, в стране объявлен конкурс «Лидеры промышленности Беларуси». Заявки для участия в нем уже подали более 25 компаний, работающих в самых разных сферах и сегментах рынка: начиная от энергетики и заканчивая танкостроением.

Александр Патутин, председатель оргкомитета конкурса «Лидеры промышленности Республики Беларусь»:

К концу регистрации свыше 50 предприятий будут зарегистрированы, и из них будут определены победители и обладатель Гран-при. Также в рамках конкурса происходит продвижение предприятия с их наиболее сильными технологиями, продуктами и реализованными проектами.