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Более 25 компаний уже подали заявки для участия в конкурсе «Лидеры промышленности Беларуси»

05 марта 2024 07:03
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Промышленность Беларуси – один из ключевых драйверов роста экономики. Отрасль формирует более четверти ВВП. В Год качества к ней особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 25 компаний уже подали заявки для участия в конкурсе «Лидеры промышленности Беларуси»-1

Чтобы развить здоровую конкуренцию среди предприятий, в стране объявлен конкурс «Лидеры промышленности Беларуси». Заявки для участия в нем уже подали более 25 компаний, работающих в самых разных сферах и сегментах рынка: начиная от энергетики и заканчивая танкостроением.

Более 25 компаний уже подали заявки для участия в конкурсе «Лидеры промышленности Беларуси»-4

Александр Патутин, председатель оргкомитета конкурса «Лидеры промышленности Республики Беларусь»:
К концу регистрации свыше 50 предприятий будут зарегистрированы, и из них будут определены победители и обладатель Гран-при. Также в рамках конкурса происходит продвижение предприятия с их наиболее сильными технологиями, продуктами и реализованными проектами.

Более 25 компаний уже подали заявки для участия в конкурсе «Лидеры промышленности Беларуси»-7

Подведение итогов конкурса состоится на деловом форуме «Промышленность Беларуси: вызовы и возможности», который пройдет впервые.

# Предприятия Беларуси # Экономика

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