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Белорусский экспорт в Китай вырос на 20% в 2023 году

04 марта 2024 16:49
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Список товарных позиций, поставляемых в Китай, за 2023 год вырос в полтора раза. В нем уже более 330 наименований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский экспорт в Китай вырос на 20% в 2023 году-1

К традиционным и востребованным удобрениям, лесоматериалам, молочке и субпродуктам добавились в том числе консервы, сухое пюре, корма для животных и подъемные машины. Экспортные резервы Беларуси сосредоточены в первую очередь в сфере увеличения количества аккредитованных на поставки в Китай видов продукции и предприятий. На сегодня это 165 белорусских производителей. В ближайшей перспективе планируется расширение допуска на рынок КНР белорусской продукции из говядины и птицы, детского питания, а также круп, хлопьев, отрубей и меда.

Больше новостей экономики за 4 марта здесь.

# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская

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