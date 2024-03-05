За январь 2024-го банки выдали физлицам на 200 млн рублей кредитов больше, чем в январе 2023-го

В январе банки увеличили выдачу кредитов. За первый месяц года финансовые организации выдали физлицам на 200 миллионов рублей больше, чем в том же месяце 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В январе банки увеличили выдачу кредитов. За первый месяц года финансовые организации выдали физлицам на 200 миллионов рублей больше, чем в том же месяце 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь общая задолженность кредитополучателей по займам на потребительские нужды составляет более 7 миллиардов рублей. Сохраняющийся рост потребительского кредитования эксперты объясняют привлекательными процентными ставками – менее 10 %, а также ростом доходов населения.
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