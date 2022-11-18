Новости экономики на РТР-Беларусь за 18.11.2022

Новости Беларуси. Какая ситуация складывается на рынке недвижимости Минска? Когда МТЗ выпустит трактор мощностью в 500 лошадиных сил? И какие еще страны намерены активнее сотрудничать с Белорусской универсальной товарной биржей? Подробности в экономическом обзоре в программме «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Почти 1 500 сделок по купле-продаже квартир было совершено в Минске в октябре Это рекорд для октября как минимум за последние 10 лет. Такие данные приводят на одной из популярных онлайн-площадок по продаже недвижимости. Половина всех сделок приходится на однокомнатные квартиры, треть – на двушки. И 18 % на трешки. Чаще других покупатели выбирали жилье во Фрунзенском, Первомайском и Октябрьском районах. Средняя цена квадратного метра проданных квартир составила 1 300 долларов. Активность на рынке недвижимости после лета постепенно снижается.

Объем экспорта пиломатериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу в Пакистан планируется увеличить Партнерам будет оказана поддержка в вопросах подбора продукции, заключения сделок и организации доставки. Такая договоренность достигнута в ходе встречи с представителями бизнеса из этого южно-азиатского государства. Первые шаги по развитию сотрудничества уже сделаны. В 2022 году на БУТБ аккредитована первая компания-брокер из Пакистана. Перспективные позиции для торговли – продукция химии и нефтехимии. В частности, партнеров интересует белорусское акриловое волокно.

МТЗ выпустит трактор с мощностью 500 лошадиных сил Для пространства СНГ это максимальные показатели. Сейчас уже выполнена компоновка будущей машины, специалисты приступили к созданию конструкции. Необходимую документацию разработают к весне. После испытаний планируется увеличить скорость трактора до 50 километров в час. Это потребует разработки дополнительных систем, в том числе тормозной. Исследовать энергонасыщенную сельхозтехнику будут в паре с 12-корпусным плугом.