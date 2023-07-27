Почти 1700 сделок только в Минске. 2023 год может стать рекордным по продаже квартир в стране

Новости Беларуси. 2023 год может стать рекордным по продаже квартир. В национальном кадастровом агентстве отмечают, что покупательская активность на отечественном рынке недвижимости значительно возросла во втором квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому поспособствовало несколько факторов. Снижение ставки рефинансирования и, как следствие, уменьшение ставок по кредитам. В Минске рекорд по купле-продаже был установлен в июне – 1 678 квартир. Среди регионов самую высокую активность во втором квартале показал Гродно – 756 сделок, а самую низкую Могилев – 411.

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