Прямой эфир

Почти 1700 сделок только в Минске. 2023 год может стать рекордным по продаже квартир в стране

27 июля 2023 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2023 год может стать рекордным по продаже квартир. В национальном кадастровом агентстве отмечают, что покупательская активность на отечественном рынке недвижимости значительно возросла во втором квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Почти 1700 сделок только в Минске. 2023 год может стать рекордным по продаже квартир в стране-1

Этому поспособствовало несколько факторов. Снижение ставки рефинансирования и, как следствие, уменьшение ставок по кредитам. В Минске рекорд по купле-продаже был установлен в июне – 1 678 квартир. Среди регионов самую высокую активность во втором квартале показал Гродно – 756 сделок, а самую низкую Могилев – 411. 

Читайте также: 

В Беларуси бюджет прожиточного минимума повысится до 364 рублей

МАРТ: в Беларуси растут продажи товаров отечественного производства

В июле Беларусь продолжила использовать выделенный Россией кредит на 105 млрд российских рублей

# Недвижимость # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси намолотили 1,156 млн тонн зерна колосовых культур
27 июля 2023 08:39

В Беларуси намолотили 1,156 млн тонн зерна колосовых культур

Новости экономики за 26.07.2023
26 июля 2023 14:16

Новости экономики за 26.07.2023

«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьёзный рубеж уборочной
26 июля 2023 14:12

«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьёзный рубеж уборочной