Прямой эфир

В Беларуси намолотили 1,156 млн тонн зерна колосовых культур

27 июля 2023 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Свыше 1 миллиона 150 тысяч тонн зерна нового урожая намолочено в Беларуси. А с учетом рапса эта цифра превышает 1,5 миллиона тонн. Такие данные на утро 27 июля приводит Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолотили 1,156 млн тонн зерна колосовых культур-1

В среднем с одного гектара аграрии получают более 36 центнеров зерна. Хлеборобы обработали уже свыше 16 % полей с зерновыми и зернобобовыми культурами. А по озимому рапсу приблизились к 62 % от уборочной площади. Средняя урожайность этой культуры на данный момент – 24,8 центнера с гектара. Страде внимание повышенное. От того, как сработаем в полях, зависит продовольственная безопасность и экономика страны. А потому каждое зернышко – на вес золота.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 26.07.2023
26 июля 2023 14:16

Новости экономики за 26.07.2023

«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьёзный рубеж уборочной
26 июля 2023 14:12

«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьёзный рубеж уборочной

Во всём мире растут цены на апельсиновый сок из-за болезни цитрусовых в Бразилии и Флориде
26 июля 2023 14:08

Во всём мире растут цены на апельсиновый сок из-за болезни цитрусовых в Бразилии и Флориде