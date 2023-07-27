В Беларуси намолотили 1,156 млн тонн зерна колосовых культур

Новости Беларуси. Свыше 1 миллиона 150 тысяч тонн зерна нового урожая намолочено в Беларуси. А с учетом рапса эта цифра превышает 1,5 миллиона тонн. Такие данные на утро 27 июля приводит Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем с одного гектара аграрии получают более 36 центнеров зерна. Хлеборобы обработали уже свыше 16 % полей с зерновыми и зернобобовыми культурами. А по озимому рапсу приблизились к 62 % от уборочной площади. Средняя урожайность этой культуры на данный момент – 24,8 центнера с гектара. Страде внимание повышенное. От того, как сработаем в полях, зависит продовольственная безопасность и экономика страны. А потому каждое зернышко – на вес золота.