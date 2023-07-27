МАРТ: в Беларуси растут продажи товаров отечественного производства

Новости Беларуси. «Купляйце беларускае» – это не только лозунг отечественной розницы, но и руководство к действию. По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в Беларуси растут продажи товаров отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Розничный товарооборот за полгода достиг более 30 миллиардов рублей. При этом продажи товаров белорусского производства в первом полугодии выросли до без малого 19 миллиардов. Удельный вас белорусской продукции в товарообороте увеличился до 60,8 %. Таким образом был переломлен многолетний тренд падения доли отечественных товаров в продажах. Больше и чаще стали покупать наши белорусские свежие фрукты и овощи, керамическую плитку, средства бытовой химии, телевизоры и автомобили.

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