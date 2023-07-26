Новости экономики за 26.07.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия выстраивают грамотную логистику: как этому помогут скидки на железнодорожные перевозки? Теперь и международные организации – прогнозы развития экономики Беларуси становятся все более оптимистичными. И какие возможности появятся у отечественных производителей для экспорта шоколада?

МВФ более оптимистично смотрит на перспективы экономики Беларуси. Для нашей страны прогноз увеличения ВВП в 2023 году поднялся на 50 базисных пунктов до 0,7 %, а в 2024 году аналитики организации ожидают ускорения роста до 1,2 %. Международный валютный фонд также улучшил свой прогноз по росту мировой экономики. В 2023 году его ожидают на уровне 3 %, и это на 0,2 процентных пункта выше по сравнению с прогнозами, представленными в апреле этого года. МВФ отметил, что инфляция отступает, кризис в банковском секторе ослабевает, но риски для мировой экономики по-прежнему существуют, а кредитные ресурсы ограничены.

В государствах ЕАЭС более чем на 14% снизился внешний долг.

У БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПОРТА ШОКОЛАДА В ЕАЭС