Новости экономики за 26.07.2023
Беларусь и Россия выстраивают грамотную логистику: как этому помогут скидки на железнодорожные перевозки? Теперь и международные организации – прогнозы развития экономики Беларуси становятся все более оптимистичными. И какие возможности появятся у отечественных производителей для экспорта шоколада?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МВФ УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
МВФ более оптимистично смотрит на перспективы экономики Беларуси. Для нашей страны прогноз увеличения ВВП в 2023 году поднялся на 50 базисных пунктов до 0,7 %, а в 2024 году аналитики организации ожидают ускорения роста до 1,2 %. Международный валютный фонд также улучшил свой прогноз по росту мировой экономики. В 2023 году его ожидают на уровне 3 %, и это на 0,2 процентных пункта выше по сравнению с прогнозами, представленными в апреле этого года. МВФ отметил, что инфляция отступает, кризис в банковском секторе ослабевает, но риски для мировой экономики по-прежнему существуют, а кредитные ресурсы ограничены.
В государствах ЕАЭС более чем на 14% снизился внешний долг.
У БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПОРТА ШОКОЛАДА В ЕАЭС
Шоколад – лидер кондитерского экспорта. В ноябре 2022 года по инициативе Белгоспищепрома Евразийская экономическая комиссия установила стандарты на шоколад, касающиеся как производства, так и реализации продукта на территории ЕАЭС. Они уже вступили в силу.
Какие требования установили в ЕАЭС для шоколада и чем это выгодно Беларуси?
РОССИЯ ПРЕДОСТАВИЛА БЕЛАРУСИ СКИДКУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Россия предоставила Беларуси скидку на железнодорожные перевозки – от 10 до 40 % в зависимости от направления. Белорусская сторона в том числе получила скидку по отдельным видам грузов на большой порт Санкт-Петербурга и самую большую скидку на порты Астрахани и сухопутный маршрут «Север – Юг» в сторону Каспийского моря. Из-за изменений цепочек поставок импортеры и экспортеры вынуждены искать новых партнеров. Это первая причина роста объема перевозок внутри СНГ через Казахстан, Беларусь и страны Центральной Азии. Многие переводят свои поставки на железнодорожный транспорт, который стал более доступным и выгодным.
Во всем мире растут цены на апельсиновый сок из-за болезни цитрусовых в Бразилии и Флориде.