В Беларуси бюджет прожиточного минимума повысится до 364 рублей

Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 августа до 364 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 августа до 364 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это автоматически влечёт пересмотр различных надбавок и социальных выплат, которые исчисляются исходя из этой величины: пособия семьям на детей, ряд пенсий, в том числе социальные, доплаты людям старше 75 лет, пособия по уходу за инвалидом либо человеком преклонного возраста. Новая сумма установлена на период с 1 августа по 31 октября. Ранее в Минтруда также анонсировали, что с 1 августа на 7,5 % вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Эти выплаты привязаны к среднемесячной зарплате по стране.
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