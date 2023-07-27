В июле Беларусь продолжила использовать выделенный Россией кредит на 105 млрд российских рублей

Россия остается крупнейшим инвестором в белорусскую экономику. Страны активно реализуют совместные инвестиционные проекты по импортозамещению и достижению технологического и энергетического суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле продолжилось использование выделенного правительством России кредита на 105 миллиардов российских рублей. В июне за счет российского займа в Беларуси началось финансирование шести проектов по импортозамещению, согласовано 17, еще 4 проекта находятся на стадии утверждения с российским Минпромторгом.

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