«По копейке со своей зарплаты». Президент отреагировал на просьбу помочь в расширении дороги в Гатово

Новости Беларуси. Жизнь продолжается, и на «Белгипсе» строят планы, а хотят еще и дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И завод, и промзона в районе Гатово будут расширяться. А дорога слишком узкая – не справляется с трафиком. На просьбу помочь в расширении магистрали Президент живо отреагировал. Лично поучаствует.

Дмитрий Неборский, инженер-механик ОАО «Белгипс»:

Гатово – это сегодня крупный промышленный узел с множеством предприятий. Однако с Минском нас соединяет только одна дорога. Она узкая – постоянные заторы, аварии случаются. Возможно, для страны это мелкий вопрос, но для нас он очень важен. Может, с вашим вмешательством что-то решится.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дима, именно с моим участием. Исполнителями будете вы, с моим участием – хоть завтра. Я заметил, я проехал по этой дороге, она, как и раньше (я бывал в Гатово), двухполосная, узкая, да уже и слабая, видимо, нагрузка большая. Я ехал и прикидывал: если ее расширять, есть ли здесь место. Хватает. Даже деревья не надо выпиливать, я это категорически запрещаю. У вас в одном месте хорошие тополя растут и хвойные деревья, не надо их раньше времени пилить. Хотя когда-то придет время, их надо будет убрать, посадить на это место новые. Это вы сделаете, если где-то придется выпилить. Но давайте вместе, я поучаствую. Идти надо постепенно. Я не вижу тут больших проблем с подъездом, что я приехал и там круговое движение это. Я не вижу больших проблем. Но давайте вместе соберемся, и вы по одной копейке со своей зарплаты, чтобы вы знали, что и вы участвовали. Вот по одному рублю, больше не надо. Может, кто-то богаче – больше даст. Соберем и сделаем вам дорогу.