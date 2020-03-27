«По копейке со своей зарплаты». Президент отреагировал на просьбу помочь в расширении дороги в Гатово
Новости Беларуси. Жизнь продолжается, и на «Белгипсе» строят планы, а хотят еще и дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И завод, и промзона в районе Гатово будут расширяться. А дорога слишком узкая – не справляется с трафиком. На просьбу помочь в расширении магистрали Президент живо отреагировал. Лично поучаствует.
Дмитрий Неборский, инженер-механик ОАО «Белгипс»:
Гатово – это сегодня крупный промышленный узел с множеством предприятий. Однако с Минском нас соединяет только одна дорога. Она узкая – постоянные заторы, аварии случаются. Возможно, для страны это мелкий вопрос, но для нас он очень важен. Может, с вашим вмешательством что-то решится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дима, именно с моим участием. Исполнителями будете вы, с моим участием – хоть завтра. Я заметил, я проехал по этой дороге, она, как и раньше (я бывал в Гатово), двухполосная, узкая, да уже и слабая, видимо, нагрузка большая. Я ехал и прикидывал: если ее расширять, есть ли здесь место. Хватает. Даже деревья не надо выпиливать, я это категорически запрещаю. У вас в одном месте хорошие тополя растут и хвойные деревья, не надо их раньше времени пилить. Хотя когда-то придет время, их надо будет убрать, посадить на это место новые. Это вы сделаете, если где-то придется выпилить.
Но давайте вместе, я поучаствую. Идти надо постепенно. Я не вижу тут больших проблем с подъездом, что я приехал и там круговое движение это. Я не вижу больших проблем.
Но давайте вместе соберемся, и вы по одной копейке со своей зарплаты, чтобы вы знали, что и вы участвовали.
Вот по одному рублю, больше не надо. Может, кто-то богаче – больше даст. Соберем и сделаем вам дорогу.
Надо посмотреть и, может быть, сделать бетонной. Это навсегда бетонка. Мы уже увидели, что такое бетонка. Когда-то я заставлял своих: цемент девать некуда, а мы возим нефть, чтобы сделать асфальтобетон. Ну надо нашу бетонку строить.
Вон, вторую кольцевую сделали. Я иногда там проезжаю этот кусок. Слушайте, ну отдыхаешь: нигде ни трещинки, ничего. Поэтому здесь тоже можно сделать, завезти сюда, перекинуть завод, поставить возле дороги и на месте делать бетон, машину поставить, сделать. Если все это организовать быстро, можно сделать за лето эту дорогу.