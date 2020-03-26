Наталья Кочанова: надо заниматься экономикой каждого предприятия, чтобы обеспечить работой наших граждан

Новости Беларуси. Глава Совета Республики ознакомилась с социально-экономическим развитием Ошмянского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо встречи с депутатским корпусом Гродненской области, Наталья Кочанова посетила местные предприятия. Есть проблемные моменты, но и перспективы для развития тоже есть. Галина Буро подробнее.

В заботливых женских руках – детали от сложной техники. Прекрасный пол наравне с сильным трудится над двумя сотнями наименований продукции завода «Радиотехника» в Ошмянах.

Предприятие с корнями – есть свои трудовые династии. Всего же в штате 160 человек – местные жители. Большинство, как и, например, слесарь Оксана Кащиц, всю жизнь работают на предприятии.

Оксана Кащиц, слесарь монтажного цеха ОАО «Радиотехника»:

Важно, чтобы была рабочим работа и зарплата была.

Продукцию этого завода знают от Гродно до Тюмени. Например, по таким ступеням эскалатора каждый день спускаются в метро москвичи, автокомпоненты, изготовленные здесь, установлены на брендовой белорусской и российской технике, есть детали в рамках импортозамещения, некоторые товары и вовсе уникальны на просторах СНГ. А главное, производство мобильно – в любой момент готово перестроиться под требования рынка.

Сергей Концевой, директор ОАО «Радиотехника»:

Работаем стабильно, загрузка есть, зарплата выплачивается своевременно. Последние годы наблюдается ежегодный рост как объемов, так и выручки, и экспорт.

Несмотря на широкую линейку товаров и явный спрос на нее, завод еще в 2019 году показателями не блистал. Новые возможности дало вхождение завода в холдинг «Автокомпоненты», в этом году расширили сотрудничество с ведущими белорусскими предприятиями.

Галина Буро, корреспондент:

Почти 50 % продукции предприятия идет на экспорт, в основном в Российскую Федерацию. Из-за пандемии коронавируса, как известно, в стране-соседке объявлен карантин. А это может существенно сказаться на финансовом положении предприятия.





Растет как на дрожжах – это явно не про зарплату на соседнем дрожжевом заводе. А все дело в возросшей конкуренции на внутреннем рынке – увеличить объемы можно, вот только куда столько продать? Приходилось даже порой снижать себестоимость.

Теперь решили взять курс на Евросоюз, уже заключили договор на поставку жидких дрожжей. Но есть и более неожиданный и амбициозный план – объединить усилия с гродненским производителем сельскохозяйственных удобрений. Ведь комбинат начал выпуск регулятора роста растений.

Михаил Яжевич, директор Ошмянского дрожжевого завода:

Это сушеные дрожжи, выращенные и высушенные по особой технологии. Это разработка комбината, она запатентована. Мы отдавали на испытание в сельскохозяйственные кооперативы. На сахарной свекле урожайность увеличилась на 70 центнеров с гектара.





В 2020 году заводу исполнится 130 лет, в последний раз перевооружение здесь было еще в советское время. Руководитель комбината рассказал, что завод нуждается в модернизации – оборудование слишком энергоемкое. И лишние растраты отражаются на цене товара.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

По отношению к предыдущему году рост есть. Важно, что на предприятии выросла рентабельность, это очень важно. Но, конечно, те предприятия, про которые я говорила, надо подтягивать заработную плату. Четко была поставлена задача Президентом нашей страны – дойти до каждого предприятия – это очень важно. Страна небольшая, а в нынешних условиях мы видим, что происходит с экономиками других стран. И мы понимаем, что сейчас надо заниматься экономикой каждого предприятия для того, чтобы обеспечить работой наших граждан, для того, чтобы выпускалась конкурентоспособная продукция, импортозамещающая продукция.

Смотреть за людьми и экономикой своих районов, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину – это то, о чем говорил Президент, когда назначал новых глав районов. Он напомнил всем руководителям, что заигрываться с рынком опасно, можно упустить ситуацию и тогда появятся проблемы. И решать их все равно придётся.

В ходе визита в Ошмянский район глава Совета Республики проконтролировала, как на местах выполняются и поручения Президента в социальной сфере – это внимательно отнестись к пожилым людям.