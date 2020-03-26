«Мы изучили мировой опыт». В Беларуси разработали меры поддержки экономики в условиях пандемии

Экономическая ситуация в мире постоянно меняется. Многие страны уже предприняли ряд шагов по поддержке бизнеса в этих непростых условиях. Мировой опыт в том числе был учтен при разработке соответствующих мер в Беларуси. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, не выполняются многие контракты.

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Беларуси:

Мы изучили мировой опыт, посмотрели на те меры, которые реализуются в Европейском союзе и у наших стран по Евразийскому экономическому союзу в таких направлениях, как бюджетно-налоговая политика, в том числе такие вопросы, как возможность предоставления налоговых каникул. Посмотрим в том числе возможность снижения, в первую очередь, имущественных налогов или скорее всего отсрочку по их уплате. Бизнес, в принципе, просит в большей части об этом. В части денежно-кредитной политики, конечно, все ставят вопрос о доступности кредитных ресурсов, блок по мерам на потребительском рынке и небольшой блок мер, связанных с совместной работой в рамках Евразийского экономичного союза.