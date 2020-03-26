Прямой эфир

«Мы изучили мировой опыт». В Беларуси разработали меры поддержки экономики в условиях пандемии

26 марта 2020 19:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительство готово предоставить Президенту пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 марта в Совмине их обсудили на заседании Президиума.

«Мы изучили мировой опыт». В Беларуси разработали меры поддержки экономики в условиях пандемии-1

Экономическая ситуация в мире постоянно меняется. Многие страны уже предприняли ряд шагов по поддержке бизнеса в этих непростых условиях. Мировой опыт в том числе был учтен при разработке соответствующих мер в Беларуси. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, не выполняются многие контракты.

Среди предлагаемых мер – налоговые и арендные каникулы, оптимальные условия по кредитам.

«Мы изучили мировой опыт». В Беларуси разработали меры поддержки экономики в условиях пандемии-4

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Беларуси:
Мы изучили мировой опыт, посмотрели на те меры, которые реализуются в Европейском союзе и у наших стран по Евразийскому экономическому союзу в таких направлениях, как бюджетно-налоговая политика, в том числе такие вопросы, как возможность предоставления налоговых каникул. Посмотрим в том числе возможность снижения, в первую очередь, имущественных налогов или скорее всего отсрочку по их уплате. Бизнес, в принципе, просит в большей части об этом. В части денежно-кредитной политики, конечно, все ставят вопрос о доступности кредитных ресурсов, блок по мерам на потребительском рынке и небольшой блок мер, связанных с совместной работой в рамках Евразийского экономичного союза.

«Мы изучили мировой опыт». В Беларуси разработали меры поддержки экономики в условиях пандемии-7

Предложения согласованы всеми заинтересованными ведомствами, в том числе Национальным банком. Финансовый регулятор одним из первых инициировал меры реагирования на внешние факторы риска. Одно из последних решений, в частности, призвано обеспечить в этих условиях поддержку банками реального сектора экономики.

# Коронавирус # Экономика # Юрий Чеботарь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Лузгин: «Физлицам будет легче работать с банками по пролонгации ранее полученных кредитов»
26 марта 2020 17:18

Николай Лузгин: «Физлицам будет легче работать с банками по пролонгации ранее полученных кредитов»

ВОЗ запускает коронавирусный хакатон
26 марта 2020 16:21

ВОЗ запускает коронавирусный хакатон

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки
25 марта 2020 19:28

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки