Президент утвердил прогнозы социально-экономического развития на 2022 год. За счёт чего будут увеличивать экспорт?

Новости Беларуси. Президент утвердил основные направления денежно-кредитной политики на 2022 год и параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие указы Александр Лукашенко подписал 9 декабря.

Задача правительства и всей вертикали власти на 2022 год – повысить благосостояние белорусов за счет качественной работы экономики. Ориентир – рост валового внутреннего продукта на 2,9 %. Упор необходимо сделать на экспорт наших товаров. Как показывает практика, отечественные компании умеют и могут продавать даже в условиях локдаунов и внешних экономических оков. Замминистра экономики о планах на 2022 год: «Темпы роста экспорта запланированы на уровне выше 106%» – подробности здесь.