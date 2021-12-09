Замминистра экономики о планах на 2022 год: «Темпы роста экспорта запланированы на уровне выше 106%»

Новости Беларуси. Президент утвердил основные направления денежно-кредитной политики на 2022 год и параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие указы Александр Лукашенко подписал 9 декабря.

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Основополагающим является экспорт. В текущем году мы видим, как удается белорусским производителям торговать на внешних рынках – достаточно успешно. По результатам девяти месяцев внешнеторговое сальдо – 2,7 миллиарда долларов. Мы планируем использовать это экспортное окно возможностей в следующем году, поэтому темпы роста экспорта запланированы на уровне выше 106 %.

Для предприятий экспорт и валютная выручка – это, конечно, ресурсы, которые в последующем будут использоваться и для оборотных средств, и для инвестиционных. При этом мы видим, что будет расти не энергетический, традиционный наш сектор, а в большей степени за счет товаров, в частности это продукция автомобилестроения, деревообработки и иная продукция перерабатывающей промышленности.