Министры иностранных дел и транспорта Литвы готовы уйти в отставку. Как Вильнюс страдает из-за санкций против Беларуси?

Запад пожинает плоды своих же санкций, которые они ввели против Беларуси. Так, в Литву бумерангом прилетели большие неприятности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за санкций Вильнюс должен расторгнуть крупный договор с «Беларуськалием» о транзите удобрений. И вот тут возникли такие многочисленные проблемы, что у правительства сносит голову, причем буквально. В отставку готовы уйти министры иностранных дел и транспорта.

Во-первых, «Железные дороги Литвы» уже получили деньги за перевозку белорусских удобрений, а исполнить договор теперь не могут, так как санкции. О них знали давно, но ничего не сделали, чтобы хоть как-то минимизировать финансовые потери. Теперь Литве грозят многочисленные иски, а они обязательно будут. И стране-соседке это может стоить очень больших денег – речь идет о сотнях миллионах евро.