Прямой эфир

Министры иностранных дел и транспорта Литвы готовы уйти в отставку. Как Вильнюс страдает из-за санкций против Беларуси?

09 декабря 2021 16:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Запад пожинает плоды своих же санкций, которые они ввели против Беларуси. Так, в Литву бумерангом прилетели большие неприятности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министры иностранных дел и транспорта Литвы готовы уйти в отставку. Как Вильнюс страдает из-за санкций против Беларуси?-1

Из-за санкций Вильнюс должен расторгнуть крупный договор с «Беларуськалием» о транзите удобрений. И вот тут возникли такие многочисленные проблемы, что у правительства сносит голову, причем буквально.  

В отставку готовы уйти министры иностранных дел и транспорта.  

Министры иностранных дел и транспорта Литвы готовы уйти в отставку. Как Вильнюс страдает из-за санкций против Беларуси?-4

Во-первых, «Железные дороги Литвы» уже получили деньги за перевозку белорусских удобрений, а исполнить договор теперь не могут, так как санкции. О них знали давно, но ничего не сделали, чтобы хоть как-то минимизировать финансовые потери. Теперь Литве грозят многочисленные иски, а они обязательно будут. И стране-соседке это может стоить очень больших денег – речь идет о сотнях миллионах евро.  

Министры иностранных дел и транспорта Литвы готовы уйти в отставку. Как Вильнюс страдает из-за санкций против Беларуси?-7

Ольга Шерснева, СТВ:  
К тому же будет нанесен очень болезненный удар по репутации. То есть Вильнюс, исполняя санкции США, можно сказать, выстрелил себе в ногу. Что делать и как исправить ситуацию, пока никто, похоже, не знает. И, судя по всему, Америка, инициатор ограничений, помогать не собирается.  

# Санкции # Экономика # Марюс Скуодис # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До 70 млн евро. «Железные дороги Литвы» подсчитывают убытки от потери грузов «Беларуськалия»
09 декабря 2021 14:43

До 70 млн евро. «Железные дороги Литвы» подсчитывают убытки от потери грузов «Беларуськалия»

Все белорусские банки интегрировались в российский аналог SWIFT
09 декабря 2021 14:42

Все белорусские банки интегрировались в российский аналог SWIFT

Новости экономики за 09.12.2021
09 декабря 2021 14:41

Новости экономики за 09.12.2021