Лукашенко: китайцы поняли, что надо определяться. Наметился серьёзный перелом!

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел заседание с правительством. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере – от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Санкции – это время возможностей, особенно для нашей страны. Открылись рынки. По всей стране таскаем эти выставки Академии наук и других, показываем, какие мы великие, какие у нас наработки и разработки. Ну так осваивайте их сейчас, пока рынки свободны!
С Китаем работаем пока неважно. Рынок там огромный, а мы теряем миллионы даже по привычной номенклатуре. Такое недопустимо, потому что Китай для нас сегодня – это точка опоры во всем огромном Азиатском регионе. И там произошли – даже к тому хорошему периоду в наших отношениях – очень серьезные подвижки. Китайцы поняли (я это вижу по своему другу Си Цзиньпину), что надо определяться. С Западом, американцами им делать нечего. Я понимаю, они ругаться не хотят. Китайцы – люди осторожные. Но они уже их достали. Поэтому в ближайшее время он и в Москву приедет. И вы понимаете, что прием «соагрессора» на таком уровне для Китая Америка должна воспринимать как выпад. Поэтому они и взбесились все в мире, как будто что-то произошло страшное – 13-й раз в Китай приехал Президент Беларуси. Наметился серьезный перелом. И если мы успеем, если мы спать не будем, нам России и Китая предостаточно.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Задача – развивать новые компетенции. Например, каждому региону необходимо создать свое промышленное лицо. Индустриальную точку роста. Правда, на местах не горят выполнять это поручение. Правительство утвердило такой план директивно. Переработка сельхозпродукции, деревообработка и даже фармацевтика. В Беларуси остались и порой штучные компетенции, но надо шевелиться.
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