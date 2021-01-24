Прямой эфир

Одна тонна таких гранул заменит 700 литров мазута. В Гомеле строят новый пеллетный завод

24 января 2021 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомельском лесхозе строят пеллетный завод. Таких в 2020-м по поручению Александра Лукашенко в разных регионах Беларуси возвели сразу семь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Одна тонна таких гранул заменит 700 литров мазута. В Гомеле строят новый пеллетный завод-1

Михаил Левкович, директор Житковичского лесхоза:
Мы, когда строили завод, ставку делали на выпуск индустриального пеллета. Этот пеллет используется на теплоэлектростанциях в основном, на котельных, которые работают на пеллетах. Это потребление больше, потому что частный рынок капризный: теплая зима – нет потребления, а ТЭЦ постоянно работают, круглый год. Мы пошли по пути выпуска таких пеллет. 30 вагонов в этом месяце будет, 1,5 тысячи тонн отгружено. На февраль заказано 40 вагонов для отгрузки, то есть 2000 тонн. 
– Это все экспорт?
Все на экспорт.

Одна тонна таких гранул заменит 700 литров мазута. В Гомеле строят новый пеллетный завод-4

Михаил Левкович пионер отечественного производства древесных гранул. Первый в стране участок по производству этого, на тот момент инновационного, продукта запустили в Житковичах еще в феврале 2008-го. В 2020-м рядом со старой площадкой вырос новый завод мощностью 20 тысяч тонн топливных гранул в год.

Читайте также:

«В другой отрасли себя не представляю». Девушка-лесничий рассказала об особенностях своей работы

«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?

Одна тонна таких гранул заменит 700 литров мазута. В Гомеле строят новый пеллетный завод-7

Александр Добриян, корреспондент:
Древесные топливные гранулы не что иное, как «концентрированный лес». Для производства одного кубического метра пеллет необходимо спрессовать почти в три раза больший объем древесины. Однако это топливо уже совершенно другого качества, по калорийности оно сравнимо с каменным углем. Одна тонна пеллет способна заменить 480 кубических метров природного газа, почти полтонны дизельного топлива или 700 литров мазута.

Одна тонна таких гранул заменит 700 литров мазута. В Гомеле строят новый пеллетный завод-10

Собственный возобновляемый ресурс способен существенно снизить потребление в Беларуси импортных углеводородов. Однако его потенциал на внутреннем рынке пока не раскрыт. 98 % топливных гранул уходит на экспорт: Польша, Прибалтика, Германия, Швейцария. Тепло в домах европейцев это энергия белорусских лесов, а в домах же самих белорусов по-прежнему российского газа. На этот факт обратил внимание Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: лесная отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидемической ситуации

Одна тонна таких гранул заменит 700 литров мазута. В Гомеле строят новый пеллетный завод-13

Логика перехода на местные виды топлива понятна. Осталось найти экономически обоснованный баланс.

Министр лесного хозяйства Беларуси: мы обсчитаем целесообразность перехода с газа на щепу, на пеллеты, брикеты и так далее

Иностранцы готовы купить всё. Куда отправляют переработанную белорусскую древесину? Читайте далее.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Михаил Левкович # Александр Добриян # Александр Лукашенко # Виталий Дрожжа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иностранцы готовы купить всё. Куда отправляют переработанную белорусскую древесину?
24 января 2021 19:01

Иностранцы готовы купить всё. Куда отправляют переработанную белорусскую древесину?

«Через 20-25 лет вижу необходимость и третьей атомной станции». Владимир Гусаков о развитии электротранспорта и технологий в Беларуси
24 января 2021 17:33

«Через 20-25 лет вижу необходимость и третьей атомной станции». Владимир Гусаков о развитии электротранспорта и технологий в Беларуси

Роман Головченко на «Нафтане»: мы экономически компенсируем потери от так называемого налогового манёвра
22 января 2021 17:11

Роман Головченко на «Нафтане»: мы экономически компенсируем потери от так называемого налогового манёвра