Одна тонна таких гранул заменит 700 литров мазута. В Гомеле строят новый пеллетный завод

Новости Беларуси. В Гомельском лесхозе строят пеллетный завод. Таких в 2020-м по поручению Александра Лукашенко в разных регионах Беларуси возвели сразу семь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомельском лесхозе строят пеллетный завод. Таких в 2020-м по поручению Александра Лукашенко в разных регионах Беларуси возвели сразу семь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Михаил Левкович, директор Житковичского лесхоза:
Мы, когда строили завод, ставку делали на выпуск индустриального пеллета. Этот пеллет используется на теплоэлектростанциях в основном, на котельных, которые работают на пеллетах. Это потребление больше, потому что частный рынок капризный: теплая зима – нет потребления, а ТЭЦ постоянно работают, круглый год. Мы пошли по пути выпуска таких пеллет. 30 вагонов в этом месяце будет, 1,5 тысячи тонн отгружено. На февраль заказано 40 вагонов для отгрузки, то есть 2000 тонн.
– Это все экспорт?
– Все на экспорт.
Михаил Левкович – пионер отечественного производства древесных гранул. Первый в стране участок по производству этого, на тот момент инновационного, продукта запустили в Житковичах еще в феврале 2008-го. В 2020-м рядом со старой площадкой вырос новый завод мощностью 20 тысяч тонн топливных гранул в год.
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Александр Добриян, корреспондент:
Древесные топливные гранулы – не что иное, как «концентрированный лес». Для производства одного кубического метра пеллет необходимо спрессовать почти в три раза больший объем древесины. Однако это топливо уже совершенно другого качества, по калорийности оно сравнимо с каменным углем. Одна тонна пеллет способна заменить 480 кубических метров природного газа, почти полтонны дизельного топлива или 700 литров мазута.
Собственный возобновляемый ресурс способен существенно снизить потребление в Беларуси импортных углеводородов. Однако его потенциал на внутреннем рынке пока не раскрыт. 98 % топливных гранул уходит на экспорт: Польша, Прибалтика, Германия, Швейцария. Тепло в домах европейцев – это энергия белорусских лесов, а в домах же самих белорусов – по-прежнему российского газа. На этот факт обратил внимание Александр Лукашенко.
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