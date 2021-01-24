Одна тонна таких гранул заменит 700 литров мазута. В Гомеле строят новый пеллетный завод

Новости Беларуси. В Гомельском лесхозе строят пеллетный завод. Таких в 2020-м по поручению Александра Лукашенко в разных регионах Беларуси возвели сразу семь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Михаил Левкович, директор Житковичского лесхоза:

Мы, когда строили завод, ставку делали на выпуск индустриального пеллета. Этот пеллет используется на теплоэлектростанциях в основном, на котельных, которые работают на пеллетах. Это потребление больше, потому что частный рынок капризный: теплая зима – нет потребления, а ТЭЦ постоянно работают, круглый год. Мы пошли по пути выпуска таких пеллет. 30 вагонов в этом месяце будет, 1,5 тысячи тонн отгружено. На февраль заказано 40 вагонов для отгрузки, то есть 2000 тонн.

– Это все экспорт?

– Все на экспорт.

Александр Добриян, корреспондент:

Древесные топливные гранулы – не что иное, как «концентрированный лес». Для производства одного кубического метра пеллет необходимо спрессовать почти в три раза больший объем древесины. Однако это топливо уже совершенно другого качества, по калорийности оно сравнимо с каменным углем. Одна тонна пеллет способна заменить 480 кубических метров природного газа, почти полтонны дизельного топлива или 700 литров мазута.