Роман Головченко на «Нафтане»: мы экономически компенсируем потери от так называемого налогового манёвра

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Выйти уже на получение первого продукта долгожданного от этой установки, тем более, что для нас это очень важно в свете реализации известного налогового маневра. Таким образом мы компенсируем глубину переработки увеличением выпуска нефтепродуктов: и дизеля, и бензина, и газоида, и кокса. Мы фактически экономически компенсируем потери от так называемого налогового маневра. Но с учетом, опять-таки, вы сами видели, насколько сложный объект. И зимой в полном масштабе ведутся строительные работы. В том числе и наши строительные организации получают компетенции, которых у них раньше или не было, или было недостаточно. Потому что практически нам предлагали отдать это на подряд иностранным организациям.