Роман Головченко на «Нафтане»: мы экономически компенсируем потери от так называемого налогового манёвра

Новости Беларуси. Модернизация «Нафтана» позволит компенсировать потери от российского налогового маневра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января предприятие посетил премьер-министр Беларуси.
Новости Беларуси. Модернизация «Нафтана» позволит компенсировать потери от российского налогового маневра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января предприятие посетил премьер-министр Беларуси.
Роман Головченко поинтересовался сроками реализации инвестиционного проекта, который обошелся более чем в миллиард долларов. Он очень важен для страны, ведь подобная модернизация позволит «Нафтану» увеличить глубину переработки нефти до 90 %.
Кроме того, предприятие сможет поставлять на рынок нефтяной кокс. Именно этот комплекс находится на завершающей стадии строительства. Поэтому премьер-министр не только ознакомился с ходом работ, но и потребовал обозначить определенные сроки выхода замедленного коксования на проектные мощности.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Выйти уже на получение первого продукта долгожданного от этой установки, тем более, что для нас это очень важно в свете реализации известного налогового маневра. Таким образом мы компенсируем глубину переработки увеличением выпуска нефтепродуктов: и дизеля, и бензина, и газоида, и кокса. Мы фактически экономически компенсируем потери от так называемого налогового маневра. Но с учетом, опять-таки, вы сами видели, насколько сложный объект. И зимой в полном масштабе ведутся строительные работы. В том числе и наши строительные организации получают компетенции, которых у них раньше или не было, или было недостаточно. Потому что практически нам предлагали отдать это на подряд иностранным организациям.
Чтобы постоянно контролировать ход выполнения проекта и избегать отставаний, на «Нафтане» работает штаб. Сейчас строительные работы продолжаются на семи объектах комплекса. Уже в мае они завершатся, и до конца 2021 года его сдадут в эксплуатацию.