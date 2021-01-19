Министр лесного хозяйства Беларуси: мы обсчитаем целесообразность перехода с газа на щепу, на пеллеты, брикеты и так далее

Новости Беларуси. 19 января во Дворце Независимости говорили о том, как работает лесная отрасль страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства принял с докладом вице-премьера Александра Субботина и главу профильного ведомства Виталия Дрожжу. Президент назвал лесное хозяйство основной нашей отраслью, и дела в этом направлении действительно обстоят неплохо.

Отрасль приносит хороший доход, но даже не это самое главное. Сегодня лес – ценнейший ресурс на планете. Одни страны его продают, другие покупают. И вот для первых очень важно научиться его сохранить и приумножить. Беларусь с этой задачей справляется – нам удалось даже восстановить утраченные в бытность Советского Союза объемы живого леса, то есть увеличить территории. А вот как будем развиваться дальше и что для этого нужно, доложили Президенту.

Виктория Ходосок с подробностями. Сплошные лесные полотна. «Зеленое богатство» на карте Беларуси – это порядка 40 % всей территории. Понятно, что лесопромышленность у нас в стране в основе экономики.

Встречу Александр Лукашенко начал с важных моментов: и то, насколько белорусский лес прибавил – за последние пять лет на 131 тысячу гектаров, и то, что по праву мы одно из самых лесистых государств Европы – в десятке. Отрасль на хорошем счету: нет убыточных структур, показатели в плюсе. И это даже несмотря на непростое время для всего мира, когда коронавирусная эпидемия подкосила всех. Александр Лукашенко: лесная отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидемической ситуации Пеллетные заводы – это не новинка, но очень выгодное производство, где выпускают топливные гранулы. Из отходов и низкосортной древесины получают биотопливо. По поручению Президента в 2020 году запустили семь современных производств в разных регионах страны. Одно из них появилось на базе Борисовского опытного лесхоза. Производство без остановок в круглосуточном режиме. Здесь уже вышли на мощность 4 тонны в час.

Дмитрий Венский, главный инженер Борисовского опытного лесхоза:

Поступает сегодня много предложений на пеллету. Но акцент сделали на потребителей, известных по мировой практике. Реализация сегодня идет почти сто процентов на экспорт, только единичные объемы идут на внутренний рынок, уже по необходимости. Как оказалось, по тому же Борисовскому району нашему немного организаций, фирм есть, у кого установлены котлы на твердом топливе, именно для использования пеллет.

Плюсов у продукта сразу несколько: во-первых, это экологическое топливо из возобновляемого ресурса, во-вторых, продукт большого спроса. В странах Европы биотопливо – популярная вещь. К примеру, за год в Италии потребляют более 3 миллионов тонн топливных гранул. Еще один крупный потребитель – Германия. В год на нужды местной биоэнергетики сжигается 2 миллиона тонн пеллет. Растет пеллетный рынок и во Франции. «Берут в основном до метра высотой». Какие деревья хорошо приживаются на приусадебных участках? Обороты в пеллетном производстве постепенно набираем и мы. В прошлом году на 220 тысяч тонн увеличили мощности выпуска. Создали более сотни новых рабочих мест и получили дополнительно выручку – свыше 15 миллионов долларов. Новые площадки продолжают строиться еще в нескольких точках страны.

И вот сегодня заговорили не только о продажах, но и ситуации на собственном рынке. А как у нас? Пеллеты мы отправляем на экспорт, в то же время тратим большие деньги на природный газ. Президент отметил, что и свой рынок тоже надо обеспечить. Александр Лукашенко: надо четко определиться, сколько нам надо щепы, пеллет этих и так далее, для того чтобы заместить для отопления природный газ Новый подход: максимальная замена природного газа местными видами топлива – щепой, дровами и пеллетами.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Президентское поручение принято к исполнению. В ближайшее время мы обсчитаем целесообразность перехода с газа на щепу, на пеллеты, брикеты и так далее. Соответствующие решения будут приняты.

Лес – одно из самых больших богатств Беларуси. Мы садим больше деревьев, чем вырубаем, при этом сами же выращиваем саженцы. Президент поинтересовался когда-то пустырем, а сегодня – современным тепличным комплексом.

– А ты забрал где-то в Минском районе площади рядом с тепличным вашим хозяйством, где вы выращивали посадочный материал?

– Да, товарищ Президент. Забрали и сделали прекрасный комплекс тепличный.

– Освоили полностью?

– Полностью освоили, приглашаем вас. Есть что показать.

Так выглядит современный тепличный комплекс. Его открыли при селекционном центре осенью 2019 года. Здесь выращивают саженцы для наших лесов – сосны и ели. Особенность в том, что это саженцы, выращенные по современным технологиям: они неприхотливы к погодным условиям, устойчивы к болезням и вредителям и у них стопроцентная приживаемость.