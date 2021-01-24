«Через 20-25 лет вижу необходимость и третьей атомной станции». Владимир Гусаков о развитии электротранспорта и технологий в Беларуси

Новости Беларуси. Гость программы «Неделя» на СТВ – председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук, профессор Владимир Гусаков. На неделе в Совмине прошла защита госпрограммы по развитию электротранспорта на ближайшие пять лет. Ее утвердили, пусть и с небольшими замечаниями. Главное здесь – теперь можно предметно говорить о планах на бумаге и о том, как они будут реализованы на практике. О том, когда в Беларуси может появиться свой собственный электромобиль (помимо уже всем известного Geely)? Нужна ли нам вторая БелАЭС и что думают об этом белорусские ученые? И какой они видят Беларусь через пять лет с точки зрения развития электротранспорта и не только? Евгений Поболовец, ведущий:

На неделе вашу программу развития электротранспорта в стране до 2025 года заслушивали в Совмине. Насколько я понимаю, программа принята. Звучали очень интересные цифры, в частности речь про общественный транспорт. К 2025 году каждый третий такой транспорт должен быть «электро». У меня сразу вопрос: за счет чего и как собираемся реализовывать такие амбициозные планы? Полагаем, что через пять лет на наших улицах будет значительно больше электротранспорта

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси, доктор экономических наук, профессор:

За счет многих факторов. Прежде всего в программу заложены очень хорошие стимулирующие меры, мотивационные меры развития электротранспорта, будут определяться и бюджетные средства для приобретения, будет стимулироваться деятельность самих предприятий, отраслей по приобретению, переходу на электротранспорт. То есть мы сейчас движемся по разным направлениям в этой связи. И полагаем, что через пять лет уже будет на наших улицах значительно больший удельный вес, процент электротранспорта. Евгений Поболовец:

Я так понимаю, программа большая, очень обширная, очень много пунктов там прописано. Могли бы выделить какие-то наиболее основные показательные пункты этой программы? Владимир Гусаков:

Программа действительно большая, комплексная, системная. Я уже сказал, что она затрагивает многие направления развития электротранспорта, тем более что это не только наши достижения. Это мировая практика, сейчас многие страны мира в этой связи идут по пути создания электротранспорта и увеличения. Особенно нам показывают пример скандинавские страны. Мы тоже сейчас создаем хорошую базу для развития нашего отечественного электротранспорта, тоже полагаем, что через несколько лет у нас будет примерно среднемировой уровень. Может быть, мы где-то будем недотягивать до скандинавских стран, но многих будем превосходить. О производстве белорусских электромобилей: «Мы сейчас прорабатываем вопрос создания экспериментального производства» Евгений Поболовец:

Вы тоже говорили про белорусские электромобили. Насколько я знаю, белорусские ученые находятся буквально на расстоянии вытянутой руки. Расскажите нам последние новости. На какой стадии сейчас находятся разработки белорусских ученых?

Владимир Гусаков:

Знаете, в принципе, создали свой автомобиль, и даже не один. У нас сейчас несколько автомобилей – грузовой, легковой, минивэн и даже спортивный автомобиль сейчас создается. Все комплектующие, вся элементная база отработана. Мы сейчас прорабатываем вопрос создания экспериментального производства, чтобы мы на какой-то поток пустили наши разработки. Для этого сейчас работаем с нашими партнерами, в том числе китайскими, российскими – о создании у нас производства. Евгений Поболовец:

Я понимаю, что пандемия вносит коррективы, наверняка переговоры из-за этого затягиваются. Какие перспективы есть? Владимир Гусаков:

Мы бы уже, наверное, к этому времени и создали бы (за 2020 год), но коронавирусная инфекция нам немножко помешала. Но сейчас наши контакты возобновляются, мы опять активизируем переговоры и надеемся, что в 2021 году мы уже будем иметь свое производство. Евгений Поболовец:

Вы сказали про белорусский электромобиль. Он действительно белорусский? Белорусский электромобиль – это ноу-хау. Там целый ряд новинок, которых нет у других разработчиков Владимир Гусаков:

Именно белорусский, потому что это белорусское ноу-хау. Там целый ряд новинок, которых нет у других разработчиков. Это и инверторы, и накопитель (или конденсатор энергии), это и ходовая часть, и так далее. Есть даже такие эксклюзивные вещи, о которых я бы даже поостерегся говорить, потому что это пока наш секрет. Евгений Поболовец:

На какой стадии мы находимся? Если завтра партнеры говорят: «Окей, вот вам такая-то сумма денег – стройте», как быстро мы сможем это организовать? Мы создаем надежный автомобиль для широкого пользователя

Владимир Гусаков:

Мы работаем над электромобилями, над моделями широкой востребованности, среднего класса, которые будут доступны широкому кругу населения, всем потребителям. Это пока не автомобили суперкласса или экстракласса, хотя и такие задумки у нас есть, чтобы мы могли провести кастомизацию и по требованию любого потребителя, пользователя сделать любые опции. Но сейчас мы создаем и создали надежный автомобиль для широкого пользователя. Евгений Поболовец:

Как быстро сможем наладить массовое производство? Владимир Гусаков:

Все зависит от того, как быстро мы сможем провести переговоры, как быстро мы сможем договориться и создать экспериментальное производство. Я не говорю о массовом производстве, потому что это линии, огромный цех, это очень дорого. Пока я говорю об экспериментальном производстве. «Это не Geely, это принципиально другой автомобиль, именно белорусский автомобиль с полной белорусской начинкой» Евгений Поболовец:

Речь идет о принципиально другом автомобиле, не о Geely? Владимир Гусаков:

Нет, это не Geely, это принципиально другой автомобиль, именно белорусский автомобиль с полной белорусской начинкой. Евгений Поболовец:

Насколько мы все знаем, электромобиль, 50 % его стоимости – это батареи. И самая большая проблема именно в производстве батарей. Белорусские ученые, насколько я понимаю, максимально близко подошли к тому, чтобы выпускать свои собственные белорусские наработки в этой отрасли. Расскажите об этом.

Владимир Гусаков:

Разные методы здесь применяем. И традиционные пытаемся у себя производить (литий-ионные), но, как я уже сказал, они дорогие, поэтому мы пошли другим путем. Мы пытаемся сейчас экспериментировать с накопителями на графеновой основе и графено-свинцовые накопители делать. Это последняя разработка, такие модели у нас уже отработаны, в январе они проходят экспериментальную проверку, показали себя достаточно неплохо. Мы полагаем, что если по завершении наших экспериментов они выдержат все требования, которые мы закладывали – целевые индикаторы и критерии, то мы можем сделать целый ряд для разнопользования: от велосипедов (то есть от малого транспорта) до грузового транспорта. Евгений Поболовец:

Я понимаю, что главная цель собственных разработок – снизить цену, потому что литий дорогой и не везде есть. Владимир Гусаков:

Да. Евгений Поболовец:

Насколько увеличится запас хода в этих батареях? «Мы работаем над тем, чтобы в среднем запас хода был 500 км» Владимир Гусаков:

Запас хода зависит от мощности, целевой установки. Запас для велосипеда может быть 50 км, для автомобиля малого класса может быть 200-400 км. Мы работаем над тем, чтобы в среднем запас хода был 500 км. Кроме накопителя большое значение имеет ведь и двигатель – это тоже уникальная разработка белорусских ученых, достаточно удачная и успешная наработка. Мы сейчас работаем над целым рядом наших электродвигателей для автомобилей разного пользования. Евгений Поболовец:

А чем они будут принципиально отличаться от тех электродвигателей, которые есть, допустим, у Tesla? Владимир Гусаков:

Я не знаю, чем они будут отличаться от Tesla. Все параметры, которые мы закладывали, они выдерживают. Это надежность, долговечность, эксплуатация в разных экстремальных условиях, в условиях сильного холода, высокой жары. Наш электродвигатель выдерживает все эти параметры.

Евгений Поболовец:

По характеристикам не хуже, а по цене? Мы делаем все, чтобы по стоимости автомобили были доступны потребителям Владимир Гусаков:

Чтобы этот автомобиль был доступен среднему белорусскому жителю, чтобы каждый желающий мог его приобрести. Мы делаем все, чтобы в целом по стоимости автомобили были доступны нашим потребителям. Мы еще рассматриваем вопрос в том плане, чтобы этот накопитель, конденсатор был съемным. Не надо приезжать, включать и долго ждать (3-4 часа), пока он будет заряжаться. Есть быстрая заправка – 15-20 минут. Накопитель должен быть съемным: приехал на станцию, сдал свой, поставил другой и поехал. Так должно быть. Евгений Поболовец:

А это возможно? Владимир Гусаков:

Возможно, да. Думаю, так и будет. Евгений Поболовец:

Хорошо, тогда вопрос общего характера. Если удастся выполнить все пункты этой программы, какой вы видите Беларусь и какими вы видите дороги в нашей стране в 2025 году? Через 3-5 лет многие системы обеспечения человека будут на электричестве Владимир Гусаков:

Вы знаете, у нас введена в строй атомная станция. Это хороший потенциал и запас энергии, поэтому через 3-5 лет, полагаю, что у нас не только электромобили, автобусы и троллейбусы, персональный транспорт будут «электро» примерно наполовину, но и многие другие системы обеспечения человека будут на электричестве. И дома, и освещение, и улицы, и электрички, и поезда – все на электротранспорте. Мы движемся к тому, что везде будут умные системы, ведь электромобиль – это тоже умная система. И там не просто накопитель, инвертор, двигатели и так далее. Там главное – электроника, ведь электроника должна включать сенсорику. Сенсорика обозревает, фотографирует, копирует местность – автомобиль эксплуатируется без водителя. Так же, как и все другие системы, те же самые умные дома без участия человека могут обеспечивать любые его потребности.

Евгений Поболовец:

Для белоруса это перспектива скольких лет – 5-20? Полагаем, что концепцию «умного города» перенесем в целом на Беларусь Владимир Гусаков:

Я думаю, что это уже есть, и мы отрабатываем такие системы. Мы отработали концепцию «умного города» на Кричеве. Теперь мы отрабатываем концепцию «умного города» на Орше. Мы полагаем, что мы эту концепцию перенесем на Минск и в целом на Беларусь. Отрабатывают целые отрасли – здравоохранение, образование и так далее – умные системы в этих отраслях. Евгений Поболовец:

А как это выглядит? Владимир Гусаков:

Например, электронный рецепт. Вам не надо идти к врачу, выписывать каждый раз рецепт, потом идти в аптеку и так далее. Достаточно иметь карточку, а в перспективе она будет универсальной, для всех случаев жизни, где будет все. Вы приходите в магазин или в аптеку, в вашей карточке будет обозначено, какие лекарства, сколько, для чего, рецептура, дозировка, сроки применения, использования и так далее. Это уже есть у нас в Беларуси. Эта электронная система называется «умные системы», «умный город», «умное производство», «умная технология», «умная машина». Туда закладывается электроника, и все это регулируется из персонального мобильного телефона. Евгений Поболовец:

Первая БелАЭС, можно сказать, у нас уже заработала. Мы видим определенные результаты даже по электромобилям. Идет речь о строительстве второй БелАЭС. Вы как ученый как к этой идее относитесь? «Через 20-25 лет я вижу необходимость и третьей атомной станции»

Владимир Гусаков:

Я отношусь очень положительно. Я полагаю, что это очень правильно. Дело в том, что у нас сейчас складывается впечатление, что у нас избыточная энергия. С вводом атомной станции Беларусь будет якобы испытывать избыток электроэнергии. Я так не считаю. При развитии производств наукоемких и электроемких электроэнергии будет недоставать. Мы поставили задачу, Президент наш поставил задачу – достичь 100 млрд рублей ВВП – надо примерно в два раза увеличить объемы производств. А увеличение объема производств требует энергии, ресурсов. Где эти ресурсы брать? Сегодня у нас есть атомная станция, но через 3-5 лет этих мощностей уже будет не хватать. Поэтому мы видим очень правильную постановку задачи, что необходимо сейчас прорабатывать вопрос строительства следующей атомной станции (и мы действительно прорабатываем). Но через 20-25 лет я вижу необходимость и третьей атомной станции. И к этому придем, ведь мы не остановимся в развитии. И 100 млрд ВВП у нас будет недостаточно, потому что Беларусь – наукоемкая страна, мы не сможем повышать свой ВВП и наращивать объемы производства, повышать уровень и качество жизни людей без наращивания производства, а это требует энергии, ресурсов. С 25 января будет неделя белорусской науки. Мы готовы показать наши достижения и наработки Евгений Поболовец:

Поздравляем вас с профессиональным праздником, который скоро будет отмечаться. Спасибо вам большое за интересную беседу.