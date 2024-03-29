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В Минской области ограничено посещение лесов в шести районах. Как лесхозы готовятся к пожароопасному периоду?

29 марта 2024 17:33
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В Минской области ограничено посещение лесов в шести районах. Это Березинский, Борисовский, Воложинский, Пуховичский, Солигорский и Червенский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в лесхозах уже готовы к пожароопасному периоду. Особое внимание уделяется профессиональным знаниям и действиям сотрудников при возникновении и тушении пламя.

Готовы ли к сезону в Копыльском районе, узнала Екатерина Ковальчук.

В Минской области ограничено посещение лесов в шести районах. Как лесхозы готовятся к пожароопасному периоду?-1

Здесь внедрена новейшая система мониторинга «Лесной страж». Она четко фиксирует огонь и предупреждает об опасности. А за ситуацией следит Александр Шеметило. При случае обнаружения пламени он сообщает дежурной бригаде, дает точные координаты.

В Минской области ограничено посещение лесов в шести районах. Как лесхозы готовятся к пожароопасному периоду?-4

Александр Шеметило, инженер по охране и защите леса Копыльского опытного лесхоза:
Система их опознает как опасные объекты. Звуковым оповещением срабатывает на компьютере, после этого дежурный сообщает о случае возгорания соответствующему должностному лицу. Организовывается выезд лесопожарной команды.

В Минской области ограничено посещение лесов в шести районах. Как лесхозы готовятся к пожароопасному периоду?-7

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Для оперативного обнаружения лесных пожаров есть камеры видеонаблюдения, сейчас в действии три, работают в радиусе 15 километров. Охват зоны мониторинга составляет около 30 тысяч гектаров. Такая система позволяет устранить пока еще небольшое возгорание.

По полученному сигналу пожарная бригада отправляется на борьбу с огнем. Готовность стопроцентная.

Подробности смотрите в видеосюжете.

# Государственная лесная политика # общество # Екатерина Ковальчук # Новости Минска и Минской области

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