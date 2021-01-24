Иностранцы готовы купить всё. Куда отправляют переработанную белорусскую древесину?

Новости Беларуси. Показательный момент: за год ни один кубический метр древесины не ушел на экспорт без переработки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первосортный лес без остатка отправляется на модернизированные предприятия Беллесбумпрома: сегодня так выгоднее стране – именно там создается максимальная добавленная стоимость. Древесина же сортом пониже – тот самый золотой резерв для развития самих лесхозов.