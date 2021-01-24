Иностранцы готовы купить всё. Куда отправляют переработанную белорусскую древесину?
Новости Беларуси. Показательный момент: за год ни один кубический метр древесины не ушел на экспорт без переработки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Первосортный лес без остатка отправляется на модернизированные предприятия Беллесбумпрома: сегодня так выгоднее стране – именно там создается максимальная добавленная стоимость. Древесина же сортом пониже – тот самый золотой резерв для развития самих лесхозов.
Владимир Сороколетов, главный инженер Гомельского опытного лесхоза:
Дрова у нас стоят 12 рублей за кубометр для населения и обеспечения нашего ЖКХ. В среднем, на складе 12-15 рублей. Эта древесина, переработанная у нас на производстве, поедет к китайскому потребителю с доставкой ему на место по 209 долларов США.
Иностранные партнеры готовы купить все: в прямом смысле слова до последней щепки. Не просто низкосортная древесина, а даже отходы ее переработки, та самая щепа, уезжает в Польшу. Опилки покупают эстонцы. Но и на этих позициях можно зарабатывать вдвое больше: для этого в Гомельском лесхозе строят пеллетный завод. Таких в 2020-м по поручению Александра Лукашенко в разных регионах Беларуси возвели сразу семь.
«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера (подробности здесь).