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Иностранцы готовы купить всё. Куда отправляют переработанную белорусскую древесину?

24 января 2021 19:01
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Новости Беларуси. Показательный момент: за год ни один кубический метр древесины не ушел на экспорт без переработки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первосортный лес без остатка отправляется на модернизированные предприятия Беллесбумпрома: сегодня так выгоднее стране  именно там создается максимальная добавленная стоимость. Древесина же сортом пониже – тот самый золотой резерв для развития самих лесхозов.

Иностранцы готовы купить всё. Куда отправляют переработанную белорусскую древесину?-1

Шашелем побита древесина, она потеряла свои технические характеристики.

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Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?

Еще вчера просто дрова, сегодня ценный экспортный товар.

Иностранцы готовы купить всё. Куда отправляют переработанную белорусскую древесину?-4

Владимир Сороколетов, главный инженер Гомельского опытного лесхоза:
Дрова у нас стоят 12 рублей за кубометр для населения и обеспечения нашего ЖКХ. В среднем, на складе 12-15 рублей. Эта древесина, переработанная у нас на производстве, поедет к китайскому потребителю с доставкой ему на место по 209 долларов США.

Иностранцы готовы купить всё. Куда отправляют переработанную белорусскую древесину?-7

Иностранные партнеры готовы купить все: в прямом смысле слова до последней щепки. Не просто низкосортная древесина, а даже отходы ее переработки, та самая щепа, уезжает в Польшу. Опилки покупают эстонцы. Но и на этих позициях можно зарабатывать вдвое больше: для этого в Гомельском лесхозе строят пеллетный завод. Таких в 2020-м по поручению Александра Лукашенко в разных регионах Беларуси возвели сразу семь.

«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера (подробности здесь).

# Предприятия Беларуси # Экономика # Владимир Сороколетов # Александр Добриян # Фотофакт

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