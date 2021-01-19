Александр Лукашенко: лесная отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидемической ситуации

Одно из важнейших направлений – обеспечение переработчиков древесиной. Так, в 2020 году организации Минлесхоза заготовили более 31 миллиона кубометров лесоматериала. Пристальное внимание и к техническому переоснащению деревообрабатывающих производств. В прошлом году на эти цели выделили более 120 миллионов рублей. Удалось реализовать 38 проектов, в том числе несколько по выпуску древесного топлива, по модернизации лесопильных производств, по установке линии сортировки древесины.

Отрасль для экономики страны важная, потому разговор вели в деталях. Александр Лукашенко особенно подчеркнул, что ведомство приносит хорошие доходы в бюджет страны. Об этом говорят и показатели работы даже в сложных из-за пандемии коронавируса условиях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидемической ситуации. Мы вот недавно констатировали, что сельское хозяйство и деревообработка дали значительный прирост, больше, чем какая-нибудь сфера. Вы также вроде бы неплохо сработали, вплоть до решения тех проблем и задач, которые были мною поставлены по переработке, можно сказать, отходов. Слишком много короедов у нас было в последние годы, очень много, мы вынуждены были вырубить с целью профилактики лесных массивов. Складировали огромные склады, залежи. Конечно же, за 3, 4, 5 лет сгниют. Поставили пеллетные заводы, начали вырабатывать ценнейшее топливо. Как вы докладываете, все законтрактовано и все эти предприятия пеллетные вышли на прибыль. Вы правильно ставите вопрос.

Надо четко определиться, сколько нам надо щепы, пеллет этих и так далее, для того чтобы заместить для отопления природный газ.

Чего же мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами огромный ресурс этот. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определиться, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей. Мы должны отапливать дома, население, людей, города, агрогородки, деревни дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы сможем сократить потребление природного газа, за который мы платим хорошие деньги, большие деньги.