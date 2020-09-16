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Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?

16 сентября 2020 23:10
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Новости Беларуси. Современный комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой открылся в Могилевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже четвертая биофабрика, построенная по проекту «Развитие лесного сектора Беларуси». Он позволит не только круглогодично выращивать хвойные и лиственные деревья, но и выйти на уровень передовых стран в управлении лесным хозяйством.

Ирина Недобоева продолжит.

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-1

В лесном хозяйстве Ольга Агеенко работает больше трех десятков лет. Раньше в питомниках саженцы высаживали с открытой корневой системой. Сегодня благодаря новым технологиям корни запечатаны в кассеты, а это фактически 100-процентная приживаемость в дикой природе.

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-4

Ольга Агеенкова, лесовод:
Лес – это наше достояние. Он, конечно, растет не так быстро, как картошка, которая за год, он растет сто лет. Но это стоит того.

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-7

Пять теплиц и столько же полей доращивания. Новый комплекс позволит вдвое сократить срок созревания растений. В теплицах будущие деревья будут выращивать примерно 40 дней.

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-10

Ирина Недобоева, корреспондент:
Затем они переезжают на открытые площадки. Здесь им понадобится еще год-два, чтобы стать полноправными жителями уже настоящего леса.

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-13

Александр Дыдышко, главный лесничий Могилевского лесхоза:
Говорят в народе: какое семя, такое и племя. Если ты заложил качественный фундамент для дома, дом надежный, теплый. Если же мы создали лесные культуры из качественного посадочного материала, соответственно, у нас будут хорошие культуры. Соответственно, экономия бюджетных средств.

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-16

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-18

Если раньше в питомнике на 20 гектарах выращивали 5 миллионов растений с открытой корневой системой, мощность нового комплекса почти 4 миллиона саженцев с закрытым корнем в год. И это всего на 3 гектарах.

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-21

Владимир Стрельцов, директор Могилевского лесхоза:
Посадить полтысячи гектаров коллективу одного лесхоза за те две недели, которые нам дает природа, практически нереально. Здесь, используя посадочный материал с закрытой корневой системой, мы можем практически круглый год высаживать культуры. Соответственно, выход продукции с одного гектара покрытой лесом площади увеличивается как в кубометрах, так и в рублях.

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-24

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-26

Кроме теплиц и полей доращивания в комплексе холодильные камеры и линии подготовки кассет.

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-29

Олеся Качан, начальник питомника Могилевского лесхоза:
Это автоматическая линия по выемке, помывке кассет и упаковке. Эта линия упрощает человеческий труд и ускоряет процесс выращивания растений в теплице.

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-32

На первых порах в питомнике планируют вырастить два «урожая» растений за сезон. А к 2022-му – три (задел на экспорт). Таких комплексов в Беларуси теперь четыре.  

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-35

Валентин Шатравко, первый замеситель министра лесного хозяйства Беларуси:  
Все эти четыре комплекса, я думаю, уже в следующем году смогут обеспечить выращивание около 16 миллионов посадочного материала с закрытой корневой системой. Для этого нам необходимо отработать технологии выращивания, чтобы получать посадочный материал тех кондиций, которые бы не уступали нашим соседям.  

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?-38

Белорусские леса восстанавливаются естественным путем лишь наполовину, а потому сохранить биологическое разнообразие нашей фауны задача и вот таких современных питомников.  

# Государственная лесная политика # общество # Ольга Агеенкова # Ирина Недобоева # Владимир Стрельцов # Олеся Качан # Валентин Шатравко # Фотофакт

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