Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?

Новости Беларуси. Современный комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой открылся в Могилевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже четвертая биофабрика, построенная по проекту «Развитие лесного сектора Беларуси». Он позволит не только круглогодично выращивать хвойные и лиственные деревья, но и выйти на уровень передовых стран в управлении лесным хозяйством. Ирина Недобоева продолжит.

В лесном хозяйстве Ольга Агеенко работает больше трех десятков лет. Раньше в питомниках саженцы высаживали с открытой корневой системой. Сегодня благодаря новым технологиям корни запечатаны в кассеты, а это фактически 100-процентная приживаемость в дикой природе.

Ольга Агеенкова, лесовод:

Лес – это наше достояние. Он, конечно, растет не так быстро, как картошка, которая за год, он растет сто лет. Но это стоит того.

Пять теплиц и столько же полей доращивания. Новый комплекс позволит вдвое сократить срок созревания растений. В теплицах будущие деревья будут выращивать примерно 40 дней.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Затем они переезжают на открытые площадки. Здесь им понадобится еще год-два, чтобы стать полноправными жителями уже настоящего леса.

Александр Дыдышко, главный лесничий Могилевского лесхоза:

Говорят в народе: какое семя, такое и племя. Если ты заложил качественный фундамент для дома, дом надежный, теплый. Если же мы создали лесные культуры из качественного посадочного материала, соответственно, у нас будут хорошие культуры. Соответственно, экономия бюджетных средств.

Если раньше в питомнике на 20 гектарах выращивали 5 миллионов растений с открытой корневой системой, мощность нового комплекса почти 4 миллиона саженцев с закрытым корнем в год. И это всего на 3 гектарах.

Владимир Стрельцов, директор Могилевского лесхоза:

Посадить полтысячи гектаров коллективу одного лесхоза за те две недели, которые нам дает природа, практически нереально. Здесь, используя посадочный материал с закрытой корневой системой, мы можем практически круглый год высаживать культуры. Соответственно, выход продукции с одного гектара покрытой лесом площади увеличивается как в кубометрах, так и в рублях.

Кроме теплиц и полей доращивания в комплексе холодильные камеры и линии подготовки кассет.

Олеся Качан, начальник питомника Могилевского лесхоза:

Это автоматическая линия по выемке, помывке кассет и упаковке. Эта линия упрощает человеческий труд и ускоряет процесс выращивания растений в теплице.

На первых порах в питомнике планируют вырастить два «урожая» растений за сезон. А к 2022-му – три (задел на экспорт). Таких комплексов в Беларуси теперь четыре.

Валентин Шатравко, первый замеситель министра лесного хозяйства Беларуси:

Все эти четыре комплекса, я думаю, уже в следующем году смогут обеспечить выращивание около 16 миллионов посадочного материала с закрытой корневой системой. Для этого нам необходимо отработать технологии выращивания, чтобы получать посадочный материал тех кондиций, которые бы не уступали нашим соседям.