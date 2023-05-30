Новости экономики за 30.05.2023

Новая система ценового регулирования доказала свою эффективность. С сентября 2022 года инфляция замедлилась почти на 13 %. Кроме того, увеличилась доля отечественной продукции на внутреннем рынке. Какие корректировки постановления о системе регулирования цен готовит правительство и почему соглашение об объединенном рынке электроэнергии Беларуси и России должно быть увязано с газовой дорожной картой?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ КОРРЕКТИРОВКУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН
Правительство готовит корректировку постановления о системе регулирования цен. Изменения будут основаны на двух принципах: усиления продвижения белорусской продукции на внутреннем рынке и справедливого распределения доходности между всеми звеньями цепи продаж. Производителям предоставят инструменты и механизмы для активного увеличения объемов реализации продукции, повышения узнаваемости товаров и торговых марок, а также выработки совместно с организациями торговли условий реализации товаров конечному потребителю.
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