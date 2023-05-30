Новости экономики за 30.05.2023

Новая система ценового регулирования доказала свою эффективность. С сентября 2022 года инфляция замедлилась почти на 13 %. Кроме того, увеличилась доля отечественной продукции на внутреннем рынке. Какие корректировки постановления о системе регулирования цен готовит правительство и почему соглашение об объединенном рынке электроэнергии Беларуси и России должно быть увязано с газовой дорожной картой?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ КОРРЕКТИРОВКУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН