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БУТБ будет проводить электронные торги неликвидными товарами

30 мая 2023 17:35
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Новости Беларуси. Бракованные товары и продукцию с истекшим сроком годности теперь можно продать, да еще и с выгодой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

БУТБ будет проводить электронные торги неликвидными товарами-1

На БУТБ в рамках комплекса мероприятий по развитию цифровой экономики запустили сервис, который поможет госорганизациям и частному бизнесу решить проблему «неликвида». На площадке «БУТБ-Имущество» можно будет продать все, что сложно реализовать традиционным способом через товаропроводящую сеть. Например, неиспользуемое сырье и материалы, запчасти и комплектующие, тару. Новый сервис позволит конвертировать такие невостребованные активы в денежные средства, помогая владельцам «неликвидов» оперативно найти покупателей, разгрузить склад и получить дополнительную выручку.  

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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