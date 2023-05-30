БУТБ будет проводить электронные торги неликвидными товарами

Новости Беларуси. Бракованные товары и продукцию с истекшим сроком годности теперь можно продать, да еще и с выгодой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На БУТБ в рамках комплекса мероприятий по развитию цифровой экономики запустили сервис, который поможет госорганизациям и частному бизнесу решить проблему «неликвида». На площадке «БУТБ-Имущество» можно будет продать все, что сложно реализовать традиционным способом через товаропроводящую сеть. Например, неиспользуемое сырье и материалы, запчасти и комплектующие, тару. Новый сервис позволит конвертировать такие невостребованные активы в денежные средства, помогая владельцам «неликвидов» оперативно найти покупателей, разгрузить склад и получить дополнительную выручку.