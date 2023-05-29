Минэкономики ожидает роста ВВП Беларуси по итогам полугодия

Новости Беларуси. Министерство экономики рассчитывает на рост ВВП Беларуси уже по итогам первого полугодия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В профильном ведомстве отмечают положительные результаты во внешней торговле по итогам первого квартала: экспортная выручка составила более 11 миллиардов долларов, что стало рекордом за последние 10 лет. Белорусская продукция востребована на внешнем рынке, и для белорусских производителей сейчас важно воспользоваться открывшейся возможностью и занять ниши, в первую очередь на евразийском рынке.