Кооперация Беларуси и России в IT-отрасли набирает обороты

Ранее белорусские IT-фирмы были ориентированы на западных инвесторов, от них же поступало и финансирование. Теперь стоит задача заместить европейские и американские инвестиции азиатскими и российскими. В 2022 году резиденты ПВТ увеличили экспорт IT-услуг в Российскую Федерацию почти в два раза. А уже в начале этого года белорусские IT-компании получили от России заказы более чем на 300 миллионов долларов. Свои центры разработок в Беларуси имеют крупные российские IT-холдинги. Многие белорусские компании перешли на российское ПО как альтернативу программным продуктам зарубежных вендоров.

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