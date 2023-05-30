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Кооперация Беларуси и России в IT-отрасли набирает обороты

30 мая 2023 17:35
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Кооперация Беларуси и России в IT-отрасли набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кооперация Беларуси и России в IT-отрасли набирает обороты-1

Ранее белорусские IT-фирмы были ориентированы на западных инвесторов, от них же поступало и финансирование. Теперь стоит задача заместить европейские и американские инвестиции азиатскими и российскими. В 2022 году резиденты ПВТ увеличили экспорт IT-услуг в Российскую Федерацию почти в два раза. А уже в начале этого года белорусские IT-компании получили от России заказы более чем на 300 миллионов долларов. Свои центры разработок в Беларуси имеют крупные российские IT-холдинги. Многие белорусские компании перешли на российское ПО как альтернативу программным продуктам зарубежных вендоров.  

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# It-технологии # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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