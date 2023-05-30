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Беларусь и Россия обсудили вопросы создания объединённого рынка электроэнергии

30 мая 2023 17:35
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Беларусь и Россия продолжают обсуждать углубление сотрудничества по нефти, газу и электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь и Россия обсудили вопросы создания объединённого рынка электроэнергии-1

Планируется, что объединенный рынок электроэнергии Союзного государства заработает с 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями. Соглашение об объединенном рынке электроэнергии должно быть увязано с газовой дорожной картой. Невзирая на завершение строительства атомной электростанции, половина производства электроэнергии в стране будет осуществляться из природного газа. Поэтому здесь невозможно, не финализировав газовую карту, говорить о полноценном объединенном рынке электроэнергии. Не позже 2025 года страны планируют создать законодательную основу для функционирования общих рынков энергоресурсов. С 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере.  

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# Союзное государство # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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