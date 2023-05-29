Новости экономики за 29.05.2023

Новости Беларуси. Белорусская экономика восстанавливается после расширения санкций. По итогам полугодия ожидается рост ВВП. Какие цифры озвучили в профильном ведомстве? Евразийская экономическая комиссия предлагает заключать торговые контракты в национальных валютах без привязки к доллару. И какой будет инфляция в Беларуси по прогнозам аналитиков Евразийского банка развития? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ГОДОВУЮ ИНФЛЯЦИЮ В БЕЛАРУСИ НИЖЕ 4-5 % В Евразийском банке развития в очередной раз дали позитивный прогноз по инфляции в Беларуси. По данным аналитиков банка, низкий темп роста потребительских цен в Беларуси сохранится в ближайшие месяцы. Это поспособствует формированию годовой инфляции ниже 4-5 %. Внедрение новой системы ценообразования позволило в кратчайшие сроки стабилизировать ценовую ситуацию и снизить инфляцию до целевых параметров. Ранее Национальный банк в связи с прогнозируемыми низкими темпами инфляции принял решение с 31 мая снизить ставку рефинансирования с 10 до 9,75 % годовых. Это пятое снижение ставки с начала года. В целом риски, которые могут существенно повлиять на динамику инфляционных процессов в будущем, оцениваются как умеренные. Минэкономики ожидает роста ВВП Беларуси по итогам полугодия.